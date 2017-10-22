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22октября
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сегодня, 16:13 1

Число приговоров за отмывание денег в России растет

Число приговоров за отмывание денег в России растет
Фото: donday.ru

С каждым годом российские суды все чаще выносят приговоры за отмывание денег, полученных незаконным путем. Это подтверждает статистика, обнародованная Судебным департаментом при Верховном суде.

В 2012 году за отмывание средств, полученных преступным путем, было осуждено 123 человека. В 2015 году таких было уже 311, в 2016-м – 417, за первое полугодие 2017 года – 201 человек, приводит данные ТАСС.

Сумма признанных судами легализованных средств в 2017 году, подлежащих обращению в доход государства, выросла рекордно. Если в 2016 году она составляла 825 миллионов рублей, то за первое полугодие этого года составила 1,36 миллиарда.

По судебной статистике, в 90 % случаев статьи об отмывании средств были применены как дополнительная квалификация к другим видам преступлений.

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#суды #финансы

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    18 минут назад

    Мелко копают. Надо выше брать, гораздо выше.

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