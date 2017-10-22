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22октября
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сегодня, 14:50 3

Девочка, пострадавшая в аварии под Белогорьем, попала в реанимацию

Девочка, пострадавшая в аварии под Белогорьем, попала в реанимацию

Одна из пострадавших в аварии в Благовещенском районе вечером 21 октября находится в реанимации. Всего госпитализировали пятерых подростков, остальные находятся дома.

Состояние одной из пострадавших, по уточненным данным, медики оценивают как тяжелое. Девочка находится в реанимации. Двое пострадавших проходят лечение в травматологическом отделении, еще двое – в неврологии. Повреждения, полученные ими в ДТП, – переломы и черепно-мозговые травмы.

«Для подростков – это достаточно серьезные травмы. Пока никого из поступивших подростков не оперировали», – рассказала заместитель главного врача Амурской областной детской клинической больницы Ольга Смирнова.

Врачи следят за состоянием подростков. Накануне вечером в больницу доставили восьмерых пострадавших 2001-2004 годов рождения. Врачи скорой помощи характеризовали травмы, полученные подростками, как травмы средней степени тяжести. После осмотра в больницу госпитализировали пятерых, троих отпустили домой.

Авария произошла на трассе Благовещенск – Свободный вечером 21 октября. За рулем находился 15-летний житель Белогорья. На 29 километре трассы он не справился с управлением. Минивэн съехал с трассы, перевернулся и врезался в дерево. Машина, на которой подростки попали в аварию, принадлежала жителю Белогорья, чей сын передал ключи от авто несовершеннолетнему водителю.

Проверку по факту ДТП проводит полиция.

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#дети #ДТП #здоровье

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    3 часа назад

    Мля, я что-то не понял: а как же предыдущая новость АИ - что в аварии никто серьезно не пострадал! Вы чего там, в АИ, сами не ведаете, что пишете????

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    3 часа назад

    Вот заголовок новости на 12-47 час:

    ПОДРОСТКИ, ПОПАВШИЕ В ДТП ПОД БЕЛОГОРЬЕМ, ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ НЕ ПОЛУЧИЛИ

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    3 часа назад

    Так и отобьете охоту на ваш ресурс выходить....

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