Девочка, пострадавшая в аварии под Белогорьем, попала в реанимацию

Состояние одной из пострадавших, по уточненным данным, медики оценивают как тяжелое. Девочка находится в реанимации. Двое пострадавших проходят лечение в травматологическом отделении, еще двое – в неврологии. Повреждения, полученные ими в ДТП, – переломы и черепно-мозговые травмы.

«Для подростков – это достаточно серьезные травмы. Пока никого из поступивших подростков не оперировали», – рассказала заместитель главного врача Амурской областной детской клинической больницы Ольга Смирнова.

Врачи следят за состоянием подростков. Накануне вечером в больницу доставили восьмерых пострадавших 2001-2004 годов рождения. Врачи скорой помощи характеризовали травмы, полученные подростками, как травмы средней степени тяжести. После осмотра в больницу госпитализировали пятерых, троих отпустили домой.

Авария произошла на трассе Благовещенск – Свободный вечером 21 октября. За рулем находился 15-летний житель Белогорья. На 29 километре трассы он не справился с управлением. Минивэн съехал с трассы, перевернулся и врезался в дерево. Машина, на которой подростки попали в аварию, принадлежала жителю Белогорья, чей сын передал ключи от авто несовершеннолетнему водителю.

Проверку по факту ДТП проводит полиция.