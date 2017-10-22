В Приамурье закрыли четыре детских приюта

Фото: amur.er.ru

В Амурской области с каждым годом все больше детей, оставшихся без попечения родителей, находят новые семьи. Сокращение социального сиротства привело к закрытию детских учреждений для сирот. С 2014 года прекратили работу 4 учреждения.

На сегодняшний день в Амурской области более 5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 4,5 тысячи детей устроены в приемные семьи. Ситуацию обсудили на первом региональном форуме приемных семей «России важен каждый ребенок» в рамках одноименного партийного проекта «Единой России». В мероприятии приняли участие более 100 амурчан из разных городов и районов области.

«Наша задача на региональном уровне оказывать всестороннюю поддержку кровным семьям, которые оказались в социально опасном положении, замещающим семьям, а также координировать эту деятельность. На текущем этапе одним из значимых вопросов является формирование позитивного отношения общества к проблеме детей-сирот. Все больше амурчан рассматривают для себя возможность взять такого ребенка в семью и заниматься его воспитанием», – рассказала заместитель секретаря Амурского отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности, руководитель депутатской фракции в заксобрании области Татьяна Фарафонтова.

В рамках форума работали площадки по правовым и социальным вопросам, касающимся деятельности органов опеки и попечительства. На правовой площадке подняли вопрос штатной численности работников органов опеки и повышение квалификации специалистов.

«Полномочия органов опеки и попечительства расширяются, с трудом охватывается специалистами весь комплекс вопросов, которые приходится решать на территории. Поэтому необходимо обратить внимание на количество штатных работников. Вместе с тем предложено на законодательном уровне упорядочить контроль за деятельностью приемных семей, а также целевым расходованием денежных средств сирот», – подвел итоги работы модератор площадки, председатель общественного совета партийного проекта «России важен каждый ребенок» Олег Лапицкий.

На социальной площадке обсудили проблему психологической подготовки замещающих семей. Участники уверены, что в области необходимо создать расширенную комиссию, которая будет проверять готовность и психическое здоровье семей, которые намерены взять на воспитание детей-сирот.

«К сожалению, известны неблагоприятные случаи, происходящие в замещающих семьях. Поэтому в отношении приемных родителей не стоит ограничиваться работой психолога и сбором требуемых медицинских документов. Необходимо тщательно разработать инструментарий выявления латентных отклонений психологического состояния потенциальных родителей, в том числе и с проведением психологом специальных тестирований. Мы должны знать, кому мы отдаем ребенка», – озвучила эксперт площадки Наталья Киселева.

Возникли у приемных семей и предложения к министерству здравоохранения. Для приемных детей они попросили упростить механизм получения медицинской помощи и предоставить преференции при прохождении комплексного медицинского обследования. Такая система действует, к примеру, в Серышевском районе. Там в муниципальной поликлинике выделяется один день, когда специалисты обследуют только такую категорию юных амурчан.