Подростки, попавшие в ДТП под Белогорьем, серьезных травм не получили

Фото: om-saratov.ru

Практически все пострадавшие получили легкие черепно-мозговые травмы и ушибы. У многих зафиксировали переломы, но все травмы не тяжелые. На вызов выезжали три бригады скорой помощи. Правда, забирали подростков не с места аварии, а уже из Белогорья. Все пострадавшие находились в сознании. Ребят доставили в Амурскую областную детскую клиническую больницу.

Авария произошла на 29 километре трассы Благовещенск – Свободный. За рулем сидел 15-летний подросток. Ключи от автомобиля Mazda Bongo Friendee ему передал несовершеннолетний сын владельца автомобиля из Белогорья. На трассе парень не справился с управлением. Машина слетела с трассы, перевернулась и врезалась в дерево.