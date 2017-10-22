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22октября
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сегодня, 12:47 1

Подростки, попавшие в ДТП под Белогорьем, серьезных травм не получили

Подростки, попавшие в ДТП под Белогорьем, серьезных травм не получили
Фото: om-saratov.ru

Восемь подростков, которые вечером 21 октября попали в аварию на трассе Благовещенск – Свободный, получили травмы средней степени тяжести. Об этом сообщил главный врач благовещенской станции скорой помощи Игорь Никишов.

Практически все пострадавшие получили легкие черепно-мозговые травмы и ушибы. У многих зафиксировали переломы, но все травмы не тяжелые. На вызов выезжали три бригады скорой помощи. Правда, забирали подростков не с места аварии, а уже из Белогорья. Все пострадавшие находились в сознании. Ребят доставили в Амурскую областную детскую клиническую больницу.

Авария произошла на 29 километре трассы Благовещенск – Свободный. За рулем сидел 15-летний подросток. Ключи от автомобиля Mazda Bongo Friendee ему передал несовершеннолетний сын владельца автомобиля из Белогорья. На трассе парень не справился с управлением. Машина слетела с трассы, перевернулась и врезалась в дерево.

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#дети #ДТП #здоровье

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  • Братеев

    Братеев
    11 минут назад

    получат от родителей

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