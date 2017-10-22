Более 12 тысяч амурских пенсионеров получат пенсии позже обычного

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Амурским пенсионерам, получающим пенсии на банковские карты и расчетные счета 22 числа, выплату профинансируют на день позже – 23 октября. Дату перечисления средств перенесли из-за того, что она выпала на выходной день.

Пенсии на банковские карты за 22 число Пенсионный фонд перечислит 23 октября, в понедельник. В этот же день или на следующий деньги попадут на счета получателей. Это будет зависеть от оперативности кредитных организаций.

Основная волна зачисления неделю назад также выпала на выходной. Тогда Пенсионный фонд профинансировал банки 16 октября. Однако средства в этот день получили не все пенсионеры. Один из банков произвел позднее зачисление, и деньги поступили на карты только утром 17 октября. Сложившаяся ситуация вызвала возмущение пенсионеров, но в Пенсионном фонде пояснили, что речь о нарушении сроков вести нельзя. По договору после дня финансирования банкам даётся дополнительный день на завершение операций.

Учитывая сложившуюся ситуацию, всем участникам процесса поставили задачу по возможности обеспечить более оперативное зачисление средств. Получить пенсии 23 октября должны более 12 тысяч амурских пенсионеров.