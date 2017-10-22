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22октября
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сегодня, 11:45 1

Квартиры жильцов многоэтажки в Архаринском районе пострадали во время капремонта

Квартиры жильцов многоэтажки в Архаринском районе пострадали во время капремонта
Фото: fkramur.ru

Во время проведения капитального ремонта пострадали квартиры жителей Кундура в Архаринском районе. Строители разобрали крышу как раз перед летними дождями. В результате в одном из подъездов многоквартирного дома залило все квартиры. Компенсировать ущерб пришлось строительной компании.

О сдаче объекта в эксплуатацию сообщает Фонд капитального ремонта в Амурской области. Работы у подрядчика – ООО «Строительно-монтажное управление» – не принимали, пока он не компенсировал ущерб, причиненный квартирам амурчан.

Ремонт дома № 15 по улице Вокзальной в поселке Кундур начали еще летом. К концу июня крышу разобрали и начались проливные дожди. Строители часть демонтированной крыши накрыли пленкой, но это не помогло. Пленку сорвало и практически все квартиры в одном из подъездов залило дождевой водой.

Обследование пострадавших квартир провели совместно. В состав комиссии вошли специалисты Фонда капитального ремонта, представители местной администрации, подрядчика и сами собственники. На место выезжали и специалисты страховой компании.

В итоге причиненный ливнями ущерб подрядчик возместил. Урегулировать все проблемы удалось в досудебном порядке.

Просмотров всего: 163

#происшествия #строительство

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    1 час назад

    А в Благовещенске, кто капремонтом занимается по крышам?

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