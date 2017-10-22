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22октября
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сегодня, 11:23 0

Благодаря ТОР в Приамурье надеются создать свою продовольственную долину

Благодаря ТОР в Приамурье надеются создать свою продовольственную долину
Фото: minvr.ru

Развитие ТОР «Приамурская» и ТОР «Белогорск» позволят создать в Амурской области агропромышленный кластер, схожий по характеристикам со знаменитой продовольственной долиной в Нидерландах. На заседании Наблюдательных советов утвердили план развития территорий опережающего развития.

«Белогорск» и «Приамурская» стали первыми дальневосточными ТОР, для которых утвердили планы перспективного развития, отметили в Минвостокразвития. Разработкой планов занимались «Исследовательский Институт Номура» (Япония) и «Финансовый и организационный консалтинг». Основным вектором развития для ТОР «Белогорск» стала сельскохозяйственная специализация. В ТОР «Приамурская» будут усиливать промышленное направление. Конечная цель – создание крупного агропромышленного кластера с высокой долей экспорта.

В результате развития двух ТОР к 2028 году будет создано более 4,5 тысячи рабочих мест в Приамурье. В ТОР «Приамурская» ожидается запуск проектов примерно 30 резидентов с общим объемом инвестиций почти 150 миллиардов рублей, в ТОР «Белогорск» – не менее 20 резидентов и 21 миллиард рублей соответственно.

«В регионах создана эффективная система управления по развитию ТОР и взаимодействию с инвесторами, в том числе сформированы дочерние управляющие организации Корпорации совместно с правительством Амурской области. Наша задача – обеспечить безусловную реализацию всех заявленных резидентами проектов. Оказать им для этого любую помощь в достижении положительного результата. Мы должны завершить строительство объектов инфраструктуры, необходимых для запуска новых проектов резидентов ТОР. Это также хороший магнит для прихода новых инвесторов», – отметил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

Сегодня в ТОР «Приамурская» и ТОР «Белогорск» свои бизнес-проекты с общим объемом инвестиций более 129 миллиардов рублей реализуют 7 компаний.

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#сельское хозяйство #технологии #экономика

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