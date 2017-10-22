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22октября
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сегодня, 10:27 8

Поддержать Собчак на выборах призвал Владимир Познер

Поддержать Собчак на выборах призвал Владимир Познер
Фото: pozneronline.ru

На своем официальном сайте известный российский журналист Владимир Познер поддержал выдвижение Ксении Собчак на выборы президента 2018 года и призвал проголосовать за кандидата «против всех».

«Давайте исходить из очевидных вещей: Ксения Собчак не рассчитывает стать президентом РФ. Она так и говорит. Но она говорит еще вот что: голосуя за меня, вы голосуете "против всех", то есть вы даете знать власти и прежде всего президенту Путину, что вас не устраивает нынешнее положение дел, что нет для вас подходящего кандидата», – написал журналист.

Владимир Познер отметил, что выдвинув свою кандидатуру, Ксения поступила смело и «подставилась под удар». Он предположил, что, если кандидатура Собчак наберет 25 % голосов, это будет важным сигналом для власти. Станет понятно, что четверть избирателей недовольны положением дел и это власть проигнорировать не сможет.

«Я поддерживаю ее и призываю всех, кто считают, что и в самом деле не за кого голосовать, проголосовать за кандидата "против всех". Важно, чтобы власть понимала, что многие недовольны положением вещей», – заявил Владимир Познер.

«Владимир Владимирович меня действительно поддержал! Спасибо за доверие!» – ответила в своем аккаунте в Инстаграме Ксения Собчак.

Свое мнение могут выразить и читатели в разделе «Голосование» на сайте Амур.инфо, где продолжается опрос по кандидатурам на предстоящие президентские выборы.

О намерении участвовать в выборах президента Ксения Собчак заявила 19 октября. Видео с обращением к избирателям она опубликовала на своем предвыборном сайте sobchakprotivvseh.ru. При этом известная телеведущая сообщила, что, если оппозиционера Алексея Навального зарегистрируют, она снимет свою кандидатуру.

Просмотров всего: 516

#выборы #российская власть

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    В Москву завезли невиданное доселе наркотическое средство? Или невидимый радарам ПВО самолёт США опрыскивает столицу сильнодействующим раствором, отупляющим мозги?

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Один хрен (овощ такой на грядке) Путин будет Президентом. Хоть Навального регистрируй, хоть Нассального...

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    и это грустно. все ведь понимают что путин не вечный. да и 17 лет ,,стабильности,, пережили лишь не все

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Я буду голосовать за партию , которая :

    1 свято будет чтить Конституцию РФ , как основной Закон .

    2. консолидирует нацию

    3. обеспечит благосостояние нации (поборы должны сокращаться , как и цены )

    4. нерушимость границ .

    Пока такой партии нет , выбирать не из кого .

    Голо Совать за ДОМ-2 - глупо .

  • тандем

    тандем
    48 минут назад

    Мне нравятся женщины, не из дома два. Конечно. Путин конечно не женщина, но почему-то всем нравится, раз мы его выбираем. И сегодня это единственный вариант. Балаган-зрелища сейчас не к чему. Кстати, америкосы показали, как альфа-самец выиграл у бабушки из дома, в котором с мужем не могла найти консенсус в спальне.

  • V.M.

    V.M.
    45 минут назад

    ФБ поделился(-ась) ссылкой.

    19 октября в 23:51 ·

    Блоги / Борис Вишневский: Выборы превращают в клоунаду и «Дом-2»

    Самое страшное для нее — если вдруг выберут: в панике кинется к «дяде Вове» — спрашивать, а что же теперь делать?..

    ECHO.MSK.RU

  • ay

    ay
    26 минут назад

    V.M.

    ФБ поделился(-ась) ссылкой.

    19 октября в 23:51 ·

    Блоги / Борис Вишневский: Выборы превращают в клоунаду и «Дом-2»

    Самое страшное для нее — если вдруг выберут: в панике кинется к «дяде Вове» — спрашивать, а что же теперь делать?..

    ECHO.MSK.RU



    Ога. Дочка Собчака - стерва, но не дура. И к "крёстному папе" за советом не пойдёт.

  • vertex

    vertex
    22 минуты назад

    Ибо помнит о деятельности папы и его окружения кабинетного в период развала СССР и их бойкой спекуляции ленинградским добром населения с западными странами.

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