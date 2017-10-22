Поддержать Собчак на выборах призвал Владимир Познер

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«Давайте исходить из очевидных вещей: Ксения Собчак не рассчитывает стать президентом РФ. Она так и говорит. Но она говорит еще вот что: голосуя за меня, вы голосуете "против всех", то есть вы даете знать власти и прежде всего президенту Путину, что вас не устраивает нынешнее положение дел, что нет для вас подходящего кандидата», – написал журналист.

Владимир Познер отметил, что выдвинув свою кандидатуру, Ксения поступила смело и «подставилась под удар». Он предположил, что, если кандидатура Собчак наберет 25 % голосов, это будет важным сигналом для власти. Станет понятно, что четверть избирателей недовольны положением дел и это власть проигнорировать не сможет.

«Я поддерживаю ее и призываю всех, кто считают, что и в самом деле не за кого голосовать, проголосовать за кандидата "против всех". Важно, чтобы власть понимала, что многие недовольны положением вещей», – заявил Владимир Познер.

«Владимир Владимирович меня действительно поддержал! Спасибо за доверие!» – ответила в своем аккаунте в Инстаграме Ксения Собчак.

Свое мнение могут выразить и читатели в разделе «Голосование» на сайте Амур.инфо, где продолжается опрос по кандидатурам на предстоящие президентские выборы.

О намерении участвовать в выборах президента Ксения Собчак заявила 19 октября. Видео с обращением к избирателям она опубликовала на своем предвыборном сайте sobchakprotivvseh.ru. При этом известная телеведущая сообщила, что, если оппозиционера Алексея Навального зарегистрируют, она снимет свою кандидатуру.