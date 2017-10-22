«ВИМ-Авиа» может вернуться на рынок авиаперевозок
Судьба авиакомпании «ВИМ-Авиа» станет известна после 22 октября, сообщает РИА Новости. Называют два варианта развития событий: возобновление деятельности в случае прихода нового инвестора или банкротство.
Кредиторская задолженность авиакомпании, по данным Росавиации, составляет 10 миллиардов рублей. 7 миллиардов «ВИМ-Авиа» задолжала кредитным организациям, лизингодателям, аэропортам и топливозаправочным комплексам. На себе проблемы авиакомпании в конце сентября почувствовали десятки тысяч клиентов перевозчика. Тогда другие авиакомпании подключились к вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации.
Программа полетов «ВИМ-Авиа» была свернута после 15 октября. Однако, как сообщал вице-премьер Аркадий Дворкович, самолеты авиакомпании будут до 22 октября перевозить участников Фестиваля молодежи и студентов. К этому времени, если инвестора не найдут, компания будет обанкрочена, заявлял Дворкович.
Некоторые инвесторы заинтересовались покупкой «ВИМ-Авиа», это подтвердила директор департамента политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова. О конкретных сделках пока речь не идет.
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