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22октября
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сегодня, 09:12 12

Восемь подростков на чужом автомобиле пострадали в аварии в Благовещенском районе

Восемь подростков на чужом автомобиле пострадали в аварии в Благовещенском районе
Фото: newsbel.by

Различные травмы в аварии получили 8 несовершеннолетних в Благовещенском районе. Все они находились в минивэне, который слетел с проезжей части и врезался в дерево. Управлял автомобилем 15-летний амурчанин.

Авария произошла вечером 21 октября. За рулем сидел житель Белогорья 2002 года рождения. На 29 километре автодороги Благовещенск – Свободный парень не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части, опрокинулся и врезался в дерево.

Полицейские выяснили, что автомобиль Mazda Bongo Friendee принадлежит жителю поселка Белогорье. Ключи от минивэна подростку передал несовершеннолетний сын владельца машины.

Травмы различной степени тяжести получили и водитель и пассажиры – несовершеннолетние 2001-2004 годов рождения.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Просмотров всего: 2430

#дети #ДТП

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    ДБ(с)

  • postal

    postal
    4 часа назад

    А почему бы превентивно подобное существо не лишать доступа к управлению тс лет на 10?А то нет у него водительского или малолетка,так и ничего!В лучшем случае родители по загривку онижедетям и все!А ведь могут не в дерево а в остановку,где люди!

  • Бодрячок

    Бодрячок
    3 часа назад

    Самоистребление

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    А почему все не пристегнутые были? За каждого по 800 рублей штрафа.

  • postal

    postal
    3 часа назад

    Каждому ....ну вломить люлей чтоб на горшок сесть больно было неделю!

  • Долгий

    Долгий
    2 часа назад

    Наказать надо однозначно, уже не маленькие, слава богу, не убили никого

  • atasy

    atasy
    2 часа назад

    У нынешней молодежи нет инстинкта самосохранения.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    atasy

    У нынешней молодежи нет инстинкта самосохранения.



    Плоды деградации.

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    не деградации, а вс4дозволенности. . Они и сейчас по сути не понесут никакой ответственности, тем же родителям их и пальцем тронуть нельзя, а вот платить будут они, бегать по комиисиям и учетам. Хорошо дорога преподала им урок, жестокий, но тем и нормальный. Слава богу не закатали уродцы никого.

  • тандем

    тандем
    2 часа назад

    а)дорога скользкая была. б)организаторов безопасного движения рядом не было. б) школа не занимается досугом. г)администрации всех уровней виноваты.д)и т.д.,в тему идеологии сегодняшнего дня, обвинять всех кроме себя??? Перезагрузка нужна!

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Автомобиль нужно конфисковать. За нарушение правил хранения, приведшее к причинению тяжкого вреда здоровью двух и более несовершеннолетних лиц. Ну и статью оформить. До 12 лет.

  • Вицли

    Вицли
    52 минуты назад

    Без друзей меня чуть чуть ))

    Я тоже угонял папин автомобиль в 15 лет. Что поделаешь - детство.

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