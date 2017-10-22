Восемь подростков на чужом автомобиле пострадали в аварии в Благовещенском районе

Фото: newsbel.by

Различные травмы в аварии получили 8 несовершеннолетних в Благовещенском районе. Все они находились в минивэне, который слетел с проезжей части и врезался в дерево. Управлял автомобилем 15-летний амурчанин.

Авария произошла вечером 21 октября. За рулем сидел житель Белогорья 2002 года рождения. На 29 километре автодороги Благовещенск – Свободный парень не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части, опрокинулся и врезался в дерево. Полицейские выяснили, что автомобиль Mazda Bongo Friendee принадлежит жителю поселка Белогорье. Ключи от минивэна подростку передал несовершеннолетний сын владельца машины. Травмы различной степени тяжести получили и водитель и пассажиры – несовершеннолетние 2001-2004 годов рождения. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

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#дети #ДТП

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Нино Кохреидзе