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21 октября 2017, 23:51 0

Благовещенские танцоры показали спектакль о цирке (фото)

Благовещенские танцоры показали спектакль о цирке (фото)

В Grand Arena Ostrova 21 октября представили новый проект студии танца «Траффик» под руководством Елены Соловьевой. Зрителям показали театрально-танцевальную постановку Circus. Танцевальный спектакль, рассказывающий о человеческих взаимоотношениях и человеческой сущности, зал принял на ура.

Постановка длилась чуть больше часа. За это короткое время танцоры сумели раскрыть разные темы в одних декорациях. Сюжет был закручен вокруг цирка, но через весь спектакль проходили разные линии. Главная из них – любовная. Также артисты показали зрителям, как важно иногда выходить из зоны комфорта и делать то, что обычно человек не решается. Не обошлось и без темы лицедейства.

В номерах использовались элементы цирковой акробатики, также танцоры работали с голубями и катались на моноциклах

«Программа новая, мы всегда привлекали вокалистов, приглашенных артистов каких-то, были просто отдельные номера, связанные сюжетной линией. Здесь у нас полностью единый сюжет, и мы все делали сами. Идея пришла в голову случайно. Я наткнулась на нидерландский балет, у них тоже была тематика цирка, и мне очень понравились образы. И вот мы придумали свою историю», – рассказала руководитель студии танца «Траффик» Елена Соловьева.

Подробнее о спектакле можно прочитать в разделе «Культпросвет» на сайте Амур.инфо.

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#концерты #культура

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