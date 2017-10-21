В Благовещенске Audi ударил автомобиль и скрылся

В Благовещенске автомобиль Audi ударил чужую машину и покинул место происшествия. Случилось это в районе перекрестка 50-летия Октября - Пролетарская. Кадры ДТП попали в соцсеть.

В одном из пабликов в Instagram опубликовали кадры с видеорегистратора, запечатлевшего аварию. Автомобиль Nissan стоял на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. В этот момент направо на Пролетарскую поворачивал Audi и не вписался в поворот. Водитель въехал в Nissan и скрылся. Пострадавший автомобиль получил серьезную вмятину.