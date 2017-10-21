Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22октября
Предыдущая новость Следующая новость
21 октября 2017, 22:17 2

В Благовещенске Audi ударил автомобиль и скрылся

В Благовещенске Audi ударил автомобиль и скрылся

В Благовещенске автомобиль Audi ударил чужую машину и покинул место происшествия. Случилось это в районе перекрестка 50-летия Октября - Пролетарская. Кадры ДТП попали в соцсеть.

В одном из пабликов в Instagram опубликовали кадры с видеорегистратора, запечатлевшего аварию. Автомобиль Nissan стоял на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. В этот момент направо на Пролетарскую поворачивал Audi и не вписался в поворот. Водитель въехал в Nissan и скрылся. Пострадавший автомобиль получил серьезную вмятину.

Просмотров всего: 547

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Не шмогло ...

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    Ну и дэбил. Номер его прекрасно виден. Завтра за ним приедут.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

Жительница Новобурейского может лишиться свободы за азартные игры

вчера, 16:36
Происшествия 1

Из-за снегопада в Приамурье произошли задержки рейсовых автобусов
Происшествия 1

В Чигирях сгорел дом

вчера, 13:45
Общество 26

В Благовещенске дорожники всю ночь отсыпали дороги и убирали снег

вчера, 11:33