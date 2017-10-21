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21октября
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Амурские военнослужащие приняли участие в масштабной тренировке

Амурские военнослужащие приняли участие в масштабной тренировке

В Амурской области, в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях прошла комплексная тренировка войск связи Восточного военного округа. В ней приняли участие около 1,5 тысячи военнослужащих.

В ходе мероприятий военные связисты отработали вопросы организации связи при управлении войсками и силами ВВО в рамках контрольной проверки за 2017 год, проверили работу коммутационного оборудования, радиорелейной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

При проведении тренировки были задействованы пункты управления, оснащенные цифровыми средствами связи и автоматизации.

Подобные тренировки носят плановый характер и повышают профессиональный уровень военных специалистов, предоставляя им возможность на практике отработать широкий комплекс специализированных задач, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные

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