Амурские военнослужащие приняли участие в масштабной тренировке

В Амурской области, в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях прошла комплексная тренировка войск связи Восточного военного округа. В ней приняли участие около 1,5 тысячи военнослужащих.

В ходе мероприятий военные связисты отработали вопросы организации связи при управлении войсками и силами ВВО в рамках контрольной проверки за 2017 год, проверили работу коммутационного оборудования, радиорелейной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

При проведении тренировки были задействованы пункты управления, оснащенные цифровыми средствами связи и автоматизации.

Подобные тренировки носят плановый характер и повышают профессиональный уровень военных специалистов, предоставляя им возможность на практике отработать широкий комплекс специализированных задач, сообщает пресс-служба ВВО.