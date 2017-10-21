В Свободном торжественно открыли обновленный двор и площадки в горпарке

В Свободном завершилась реализация программ «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год и «Парки малых городов России». 21 октября в рамках этих проектов прошли торжественные открытия нескольких объектов – обновленной дворовой территории, площадок в городском парке и общественной территории в сквере, расположенном возле центрального городского музея и площади Ленина.

Первым был открыт двор по улице Кручинина. Жители поблагодарили администрацию города за благоустроенный, заасфальтированный двор с детской площадкой. А исполняющий обязанности главы города Владимир Дорошкевич от лица всей администрации поблагодарил собравшихся за сознательность и активную жизненную позицию, благодаря которым их дом попал в программу.

Старший по дому Александр Вадинков также взял слово и высказал благодарность от имени всех жителей в адрес администрации, руководства партии «Единая Россия», ставшей инициатором формирования и реализации программы и в адрес президента. После жители дома пообещали рачительно относиться к своему преображенному двору, и торжество переместилось в сквер у городского музея, где зазвучали песни, подготовленные Советом ветеранов города, а после вручал подарки.

Председатель комитета Законодательного собрания Амурской области по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламента Вячеслав Юрьевич Логинов поблагодарил за варежки, которые оказались впору, и обещал передать подарки, подготовленные свободненцами для губернатора области Александра Козлова и депутата Законодательного собрания Ирины Киевской.

В городском парке развернулась основная часть культурной программы, подготовленной к этому дню. Спортивная молодежь Свободного, подготовила выступление на площадке для воркаута. Развлекали гостей Осень, Баба Яга, Барыня, Скоморох.

Самым ярким моментом торжеств стал обряд триединства, проведенный работниками городского музея для Владислава и Ольги Дьяконовых. Супруги связали себя узами брака всего неделю назад, сообщает администрация Свободного.