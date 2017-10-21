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21октября
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На гала-концерте конкурса «Детство на Амуре» вручили около 30 наград (фото)

На гала-концерте конкурса «Детство на Амуре» вручили около 30 наград (фото)

В Благовещенске завершился гала-концерт фестиваля-конкурса «Детство на Амуре». Прямая трансляция с мероприятия проходила на сайте Амур.инфо. На сцену ОКЦ вышли порядка 100 участников с российской стороны и 30 – с китайской. Это ансамбли и отдельные вокалисты.

Изначально в отборочных турах участвовали около 180 человек. Они представляли всю Амурскую область, Южно-Сахалинск, Китай. Из них в финал прошли 46 солистов и 14 ансамблей. Они и выступили 21 октября на гала-концерте, который шел 2,5 часа.

Не обошлось на сцене и без дебютов, на гала-концерте впервые выступил сводный хор детей России и Китая. Ребята исполнили знаменитую «Калинку» и лирическую композицию на китайском языке.

Ребят награждали в разных номинациях и возрастных категориях. Также были вручены спецпризы от социального партнера и жюри. Первый получила творческая студия «Компания ТВИКС» из Белогорска, второй – Дарина Лобач из Благовещенска.

Гран-при фестиваля-конкурса от российской стороны достался Василисе Забияко, занимающейся в ЦДШИ Благовещенска, а гран-при от китайской стороны вручили Сун Цзяи из Хэйхэ. Обладателям гран-при также подарили обменные туристические семейные путевки в Благовещенск и Хэйхэ.

«Четвертый фестиваль получился замечательным, он не может существовать без детей, а они такие замечательные на Дальнем Востоке, такие образованные, музыкальные, воспитанные. Огромное спасибо педагогам, родителям, которые так занимаются с детьми. Огромное спасибо администрации города Благовещенска и губернатору, который посетил наш фестиваль. Это наглядно демонстрирует, что мы растем», – сказал председатель жюри конкурса Григорий Гладков.

Кроме того, композитор отметил, что этот фестиваль стал самым большим на Дальнем Востоке. 22 октября фестиваль продолжится в Хэйхэ, там также состоится концерт. Из амурчан в нем примет участие хор «Детство».

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#дети #конкурсы #концерты

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