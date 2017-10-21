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21октября
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С космодрома Восточный в 2018 году запустят минимум два спутника

С космодрома Восточный в 2018 году запустят минимум два спутника

Роскосмос планирует не менее двух пусков с космодрома Восточный в 2018 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора Роскосмоса по автоматическим космическим комплексам и системам Михаила Хайлова.

«По нашей, по государственной линии планируется не менее двух пусков. Это запуск космического аппарата "Метеор-М" №2-2 и парный запуск двух космических аппаратов "Канопус-В" № 5 и № 6. Запуск - второе полугодие следующего года", – сообщил собеседник.

Всего же, по его словам, в 2018 году Роскосмос планирует запустить не менее четырех аппаратов дистанционного зондирования Земли. Еще один, четвертый аппарат, «Электро Л» № 3, планируется запустить в конце следующего года.

Восточный – первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.

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#космодром #космос #наука

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