Более 1 200 придомовых территорий в Амурской области очищены от снега

Фото: www.farpost.ru

Рано утром 21 октября в Амурской области начались работы по уборке придомовых территорий. По данным на 14:00 в Приамурье очищены от снега 1 240 придомовых территорий. На уборку снега вышли 885 дворников. Также было задействовано 30 единиц техники.

Больше всего осадков выпало в Благовещенске и Свободном. Управляющие компании очистили дворовые территории. Ежедневный контроль за уборкой проводится муниципальным жилищным контролем и государственной жилищной инспекцией. «Работы по уборке придомовых территорий в Амурской области продолжаются», – отметил министр ЖКХ Сергей Гордеев.

Просмотров всего: 88

#ЖКХ #погода

распечатать

Екатерина PL