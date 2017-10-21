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21октября
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сегодня, 16:42 1

Более 1 200 придомовых территорий в Амурской области очищены от снега

Более 1 200 придомовых территорий в Амурской области очищены от снега
Фото: www.farpost.ru

Рано утром 21 октября в Амурской области начались работы по уборке придомовых территорий. По данным на 14:00 в Приамурье очищены от снега 1 240 придомовых территорий. На уборку снега вышли 885 дворников. Также было задействовано 30 единиц техники.

Больше всего осадков выпало в Благовещенске и Свободном. Управляющие компании очистили дворовые территории. Ежедневный контроль за уборкой проводится муниципальным жилищным контролем и государственной жилищной инспекцией.

«Работы по уборке придомовых территорий в Амурской области продолжаются», – отметил министр ЖКХ Сергей Гордеев.

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#ЖКХ #погода

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