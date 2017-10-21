Жительница Новобурейского может лишиться свободы за азартные игры

В Бурейском районе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы поселка Новобурейский. Ее обвиняют в незаконном проведении азартных игр.

В августе 2016 года женщина в специально оборудованном месте в Новобурейском, работая администратором игрового заведения, незаконно проводила азартные игры с использованием игрового оборудования – компьютеров вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета. В незаконной деятельности использовались три компьютерных системных блока, шесть мониторов, две компьютерные клавиатуры, шесть компьютерных мышей с установленным программным обеспечением.

16 октября уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Бурейского района передано в районный суд.

За совершение преступления судом может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет, сообщает областная прокуратура.