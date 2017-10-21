Из-за снегопада в Приамурье произошли задержки рейсовых автобусов

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По информации от диспетчерских дорожных служб утром 21 октября на областных автомобильных дорогах регионального значения перебоев в дорожном движении не зафиксировано. Движение было затруднено, но не отсутствовало. При этом произошли сбои в расписании рейсовых междугородних автобусов.

По информации диспетчерских служб автовокзалов области, из-за сложных погодных условий задержаны автобусы маршрутов «Зея – Благовещенск», «Благовещенск – Свободный», «Свободный – Шимановск», «Свободный – Циолковский», «Свободный – Белогорск», «Белогорск – Свободный», «Белогорск – Шимановск», «Белогорск – Серышево», «Белогорск – Благовещенск». От перевозчиков получена информация о проблемных участках дорог на данных маршрутах. Специалисты очищают там снег.

Прошедшей ночью было организовано патрулирование дорожными службами автомобильных дорог во всех районах области. Спецтехника, подготовленная к работам в зимний период, была задействована в полном объеме.

К патрульной очистке дорог регионального значения дорожные службы приступили 20 октября с 15 часов. В первую очередь техника была направлена на дороги с высокой интенсивностью движения: Благовещенск – Гомелевка, Благовещенск – Свободный, Благовещенск – Бибиково. В настоящее время продолжаются работы по очистке региональных дорог от снега, задействовано 95 единиц дорожной техники и 12 дорожных рабочих.

Обращений от участников дорожного движения о затруднении проезда не поступало.