Амурские предприниматели не проявляют активность в сотрудничестве с ГПЗ

В Свободненском районе состоялось выездное рабочее совещание по вопросам взаимодействия с компаниями, реализующими проект строительства Амурского ГПЗ, «Газпром переработка Благовещенск» и НИПИГАЗ. Там же прошла встреча с местными предпринимателями, на которой отметили, что в Свободном ощущается острый дефицит в коммунально-бытовых, обслуживающих, социальных и других видах услуг.

В совещании приняли участие специалисты министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства, минэкономразвития региона, представители управления занятости населения Амурской области, федеральной налоговой службы, отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Свободненский», администрации Свободного и Свободненского района.

Специалисты осмотрели площадку рядом с территорией Амурского газоперерабатывающего завода, где идет строительство временных зданий и сооружений «ВЗиС». На этом месте появится вахтовый поселок строителей, рассчитанный на 5 тысяч человек, необходимая обслуживающая инфраструктура и складские помещения.

Представители субподрядчика компании «Велесстрой» и заказчика реализации проекта «Газпром переработка Благовещенск» показали точки, где возможно размещение объектов бытового обслуживания.

На совещании обсудили организационные моменты по отбору компаний, которые будут предоставлять услуги жителям вахтового поселка, а также вопросы привлечения иностранной рабочей силы, трудоустройства местных жителей.

Также министерство ВЭСТиП организовало встречу представителей газовых компаний с местными предпринимателями. В ходе поездок «Открытого правительства» по территории области амурские бизнесмены неоднократно поднимали вопрос привлечения к работе местных компаний и трудовых ресурсов Приамурья.

«На данный момент в строительстве газоперерабатывающего завода задействованы 46 организаций из Амурской области. Это порядка 20 % всех компаний, которые сегодня работают на стройплощадке. Причем, это не только крупные организации, среди них есть представители малого и среднего бизнеса. Хочу сказать, что сейчас сложилась уникальная ситуация – перед нашими предпринимателями открываются огромные перспективы, которыми нужно грамотно воспользоваться», – начал встречу Сергей Дмитриенко.

Представители «Газпром переработка Благовещенск» и НИПИГАЗа, отметили, что в следующем году на площадках строительства ГПЗ будет задействовано 15 тысяч человек. Но уже сейчас в Свободном ощущается острый дефицит в коммунально-бытовых, обслуживающих, социальных и других видах услуг. Многие эти ниши вполне могут занять местные предприниматели. Сейчас компании проводят маркетинговые исследования путем прямой рассылки предложений амурским бизнесменам. Однако большой активности от амурских промышленников почему-то нет.

Бизнесменам, которые присутствовали на встрече, рассказали, где можно найти информацию о проводимых закупках, куда обращаться, если возникают вопросы, о перспективных направлениях развития бизнеса. Такие встречи планируется проводить на регулярной основе, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

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