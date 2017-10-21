В Благовещенске проходит гала-концерт фестиваля «Детство на Амуре» (прямая трансляция)

В благовещенском Общественно-культурном центре в 14:00 начался гала-концерт четвертого международного фестиваля-конкурса «Детство на Амуре». В отборочных турах участвовали более 150 ребят из Приамурья, Сахалина и Китая. И сейчас самые лучшие вышли на сцену ОКЦ.

Судить конкурсантов приехали звездные гости. Членам жюри Григорию Гладкову, Михаилу Славкину и Константину Мирошнику предстояло в течение двух дней – 19 и 20 октября – отслушать выступления всех финалистов, а это 46 вокалистов и 14 ансамблей, провести творческие встречи с воспитанниками и преподавателями ЦДШИ и художественной школы, а также круглый стол с педагогами, подготовившими участников к вокальному конкурсу.

21 октября на гала-концерте будут названы имена победителей конкурса. Также в рамках гала-концерта фестиваля состоятся две премьеры. Первая – это дебютное выступление сводного детского хора, в состав которого вошли участницы хора «Детство» и детского хора города Хэйхэ.

Ещё один дебют – это песня о Благовещенске, созданная самодеятельными благовещенскими авторами по итогам двух фестивальных конкурсов: «Эко-песенка» и «Город на берегу Амура». Авторами текста стал семейный дуэт Ольги и Дианы Зубковых, музыку написала Светлана Прокопенко. Исполнит песню «Мой Благовещенск» обладатель гран-при фестиваля 2016 года, солистка хора «Детство» и Детского тысячного хора России Елизавета Долженкова.

Итоги будут опубликованы позже на сайте Амур.инфо.