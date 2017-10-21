В Чигирях сгорел дом

Поздно вечером 20 октября произошел пожар в одном из частных одноэтажных жилых домов в поселке Чигири. Сообщение о возгорании поступило в 23:47. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы отдельного поста № 2 села Чигири, пожарных частей № 1 и № 12 города Благовещенска.

С огнем боролись 11 человек и три единицы техники. Через 14 минут было ликвидировано открытое горение. Дом повреждён огнём изнутри по всей площади. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL