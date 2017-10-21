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В Чигирях сгорел дом

Поздно вечером 20 октября произошел пожар в одном из частных одноэтажных жилых домов в поселке Чигири. Сообщение о возгорании поступило в 23:47. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы отдельного поста № 2 села Чигири, пожарных частей № 1 и № 12 города Благовещенска.

С огнем боролись 11 человек и три единицы техники. Через 14 минут было ликвидировано открытое горение. Дом повреждён огнём изнутри по всей площади. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    32 минуты назад

    А у нас в Белогорске "горят синим огнём" магазины - павильоны и ларьки по улице Авиационной, 14! То есть горят не в прямом смысле, а их просто убирает администрация. Чем они помешали, или очередной супермаркет построят, или среднеазиатам понадобилось место? У нас всего - то ничего магазинов, осиповский супермаркет и "Кристалл№ с суперценами, а в этих павильонах всё дешевле и всегда свежее. Убрали магазинчик от птицефабрики, где были всегда свежие яйца и куриная продукция, павильон "Колбаса", где тоже всё свежее и не дорогое. В общем "всё для людей", только каких? Ходить постоянно в центр особенно пожилым не легко. Но вам, господа, на народ плевать....

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