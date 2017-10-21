"В Благовещенске дорожники всю ночь отсыпали дороги и убирали снег"

Обновлено: 12:22



20 октября с 17:00 сотрудники ГСТК начали убирать снег и наледь с улиц и дорог Благовещенска. Работы продолжались всю ночь. За это время проведена обработка противогололедными материалами (ПГМ) основных участков магистральных улиц. Всего израсходовано 88 тонн ПГМ.

Ночью в общей сложности было задействовано 18 единиц техники по трем основным маршрутам. В частности, подсыпаны перекрестки по улицам Ленина, Калинина, Зейской, Амурской, 50-летия Октября, Мухина, Октябрьской, Горького и другим.

Кроме того, проводилась очистка тротуаров и автобусных остановок: шесть тракторов и десять дорожных рабочих проводили очистку механизированным и ручным способом.

Работы продолжаются и в настоящее время, сообщает мэрия города. 21 октября уже проведена подсыпка подъемов и спусков в селе Белогорье, реагентами обрабатывают улицы Красноармейскую, Пограничную, дороги, ведущие в село Верхнеблаговещенское и на полигон твердых бытовых отходов.

Во втором микрорайоне проводится механизированная очистка тротуаров. В дневное время задействовано девять единиц техники и десять рабочих. По улице Ленина дорожники проводят очистку автобусных остановок.

В шесть часов утра, по информации муниципальной Городской диспетчерской службы, все маршруты общественного транспорта вышли на линию в штатном режиме. Работы на дорогах города будут продолжаться до полного устранения последствий снегопада.

Между тем в соцсетях люди и водители транспорта – как личного, так и общественного – жалуются на неочищенные, покрытые льдом дороги в городе. В редакцию Амур.инфо также звонят с жалобами. Например, пассажир городского автобуса № 13 рассказала, что во время поездки, когда автобус поворачивал из Моховой Пади на 5-ю стройку, его понесло. «Дорога в том районе покрыта льдом и скользкая, как стекло. Ни на какую подсыпку и намека нет. Спасибо водителю, ему с трудом, но удалось удержать машину. Хорошо, что встречного транспорта не было», – рассказала женщина.