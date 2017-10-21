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21октября
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В Благовещенске дорожники всю ночь отсыпали дороги и убирали снег

Обновлено: 12:22

20 октября с 17:00 сотрудники ГСТК начали убирать снег и наледь с улиц и дорог Благовещенска. Работы продолжались всю ночь. За это время проведена обработка противогололедными материалами (ПГМ) основных участков магистральных улиц. Всего израсходовано 88 тонн ПГМ.

Ночью в общей сложности было задействовано 18 единиц техники по трем основным маршрутам. В частности, подсыпаны перекрестки по улицам Ленина, Калинина, Зейской, Амурской, 50-летия Октября, Мухина, Октябрьской, Горького и другим.

Кроме того, проводилась очистка тротуаров и автобусных остановок: шесть тракторов и десять дорожных рабочих проводили очистку механизированным и ручным способом.

Работы продолжаются и в настоящее время, сообщает мэрия города. 21 октября уже проведена подсыпка подъемов и спусков в селе Белогорье, реагентами обрабатывают улицы Красноармейскую, Пограничную, дороги, ведущие в село Верхнеблаговещенское и на полигон твердых бытовых отходов.

Во втором микрорайоне проводится механизированная очистка тротуаров. В дневное время задействовано девять единиц техники и десять рабочих. По улице Ленина дорожники проводят очистку автобусных остановок.

В шесть часов утра, по информации муниципальной Городской диспетчерской службы, все маршруты общественного транспорта вышли на линию в штатном режиме. Работы на дорогах города будут продолжаться до полного устранения последствий снегопада.

Между тем в соцсетях люди и водители транспорта – как личного, так и общественного – жалуются на неочищенные, покрытые льдом дороги в городе. В редакцию Амур.инфо также звонят с жалобами. Например, пассажир городского автобуса № 13 рассказала, что во время поездки, когда автобус поворачивал из Моховой Пади на 5-ю стройку, его понесло. «Дорога в том районе покрыта льдом и скользкая, как стекло. Ни на какую подсыпку и намека нет. Спасибо водителю, ему с трудом, но удалось удержать машину. Хорошо, что встречного транспорта не было», – рассказала женщина.

Просмотров всего: 693

#ЖКХ #погода #транспорт

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Думаю принцып обычный-красиво отрапортовать.

    Не важно как работали и результат не важен, важно как победно доложить и правильно посчитать.

    Ничего не меняется.

    Дождались когда само растаит.

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Ну около администрации расчистили наверное.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    DimonS

    Ну около администрации расчистили наверное.



    Когда заключительным этапом уборки будет назначен пятачёк возле администрации, тогда и город чистым будет.

    А пока он первоочередной участок для уборки толку не будет.

    Одно жополизство получается и очковтирательство.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    блин, опять ВРЁМ, сколько можно, утром ездил-дорога стекло, и это Горького

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Сергей Сергеевич

    блин, опять ВРЁМ, сколько можно, утром ездил-дорога стекло, и это Горького



    Горького - 50 Лет, со стороны Дом Профсоюзов час с половиной назад просто зеркало.

    Этот квартал до обеда солнышком не прогревается вот и незаметно следов уборки вовсе.

  • android

    android
    2 часа назад

    Рано утром ездил по городу нигде не чистили и не посыпали. Все вранье причем наглое.

  • Linka

    Linka
    2 часа назад

    в 10.30 утра от мебельной фабрики до автовокзала - зеркальная гладь...кто где чистил?!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    На Шевченко Ломаносова легковушка догнанная автобусом сзади уже более часа стоят, видно не скушно сегодня гайцам на очищенных от наката улицах.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Эх снег-снежок,

    Белая метелица.

    Все дороги скользкие,

    Калита не телится.

    (С)

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    выходной-что вы хотите-в понедельник само растает-+10

  • Shockwave009

    Shockwave009
    29 минут назад

    а простите ГДЕ это они сыпали и убирали? Благо днем тепло стало, само расстаяло... с утра не возможно было ехать.... спошной гололёд....

  • Tуман

    Tуман
    16 минут назад

    "В Благовещенске дорожники всю ночь отсыпали дороги и убирали снег"

    Дороги не отсыпают, их посыпают.

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