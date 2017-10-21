В Архаринском районе ищут 46-летнюю женщину

Амурские полицейские объявили в розыск 46-летнюю Викторию Анатольевну Троякову. 46-летняя женщина ушла из дома 19 октября и до сих по не вернулась. Женщина живет на станции Домикан Архаринского района.

Со слов дочери пропавшей, никто из друзей, родственников или знакомых не знает ее местонахождение. «Она находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому пойти могла просто куда угодно. Уже обыскали все вокруг, и по близлежащим деревням информацию распространили. Пока тишина. Ее никто не видел», – рассказала дочь Ксения.

В амурском управлении МВД подтвердили, что заявление в полицию поступило. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения женщины.

Все, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, могут позвонить по номеру телефона дочери 8-914-063-79-81, по номеру участкового 8-914-553-09-86 или по номерам полиции 8(4163)42-11-02, 2-13-13.