В России 25 октября начнет работу фонд защиты прав дольщиков

Фонд защиты прав дольщиков в России заработает 25 октября. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Он также сообщил, что застройщики, которые возводят новые объекты, придут не в страховые компании, а в государственный фонд. «Это будет гораздо более серьезная защита», – сказал министр.

Как пишет «Интерфакс», на прошлой неделе премьер Дмитрий Медведев подписал полный пакет документов по функционированию Фонда защиты прав участников долевого строительства. Сейчас фонд проходит перерегистрацию в качестве публично-правовой компании, ранее оформление документов планировалось завершить к 27 октября. Фонд станет первой публично-правовой компанией в России.

После перерегистрации определят банк для размещения средств застройщиков. Застройщики будут обязаны отчислять по 1,2 % от каждого договора долевого участия (ДДУ). ДДУ с применением механизма фонда будет регистрироваться максимум пять дней.

Фонд возглавил гендиректор АИЖК Александр Плутник. Главой наблюдательного совета Фонда является вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.

На совещании в пятницу, 20 октября, посвященном реализации комплекса мер по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов, Медведев заявил, что Фонд должен обеспечить гарантии вложений и предотвратить появление новых обманутых дольщиков. Также он поручил уточнить данные по числу пострадавших граждан и завершить пообъектный анализ проблемных домов.