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21октября
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сегодня, 10:32 2

В Завитинске под поездом погиб ребенок

В Завитинске под поездом погиб ребенок
Фото: knigarekordovrossii.ru

20 октября на станции Завитая под поездом погибла девочка. Ей было 13 лет. В пресс-службе ЗабЖД официально подтвердили этот факт, сообщив, что девочка попала под грузовой поезд и получила смертельные травмы. Причины случившегося не комментируют.

Между тем происшествие активно обсуждают в социальных сетях. По информации некоторых местных жителей, ученица 7 класса ушла с уроков и бросилась под поезд. Другие пользователи пишут, что ребенок играл в опасную игру «Синий кит». Друзья девочки сообщают, что у погибшей были проблемы в семье.

Что случилось на самом деле, установят следователи.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Рыыыж

    Рыыыж
    3 часа назад

    Да какой синий кит? Он уже неактуален.

  • Алиса65

    Алиса65
    46 минут назад

    У кого нет проблем в семье? Вероятнее всего это господин случай, если, конечно, девочке ничего не было нужно в этом месте.

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