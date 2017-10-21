В Завитинске под поездом погиб ребенок

Фото: knigarekordovrossii.ru

20 октября на станции Завитая под поездом погибла девочка. Ей было 13 лет. В пресс-службе ЗабЖД официально подтвердили этот факт, сообщив, что девочка попала под грузовой поезд и получила смертельные травмы. Причины случившегося не комментируют.

Между тем происшествие активно обсуждают в социальных сетях. По информации некоторых местных жителей, ученица 7 класса ушла с уроков и бросилась под поезд. Другие пользователи пишут, что ребенок играл в опасную игру «Синий кит». Друзья девочки сообщают, что у погибшей были проблемы в семье.

Что случилось на самом деле, установят следователи.