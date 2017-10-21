Приставы смогут задерживать должников по алиментам

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Как сообщает телеканал «Звезда», ранее сотрудников ФССП наделили правом возбуждать дела в отношении нарушителей, однако задерживать их и доставлять в отдел для оформления взыскания полномочий не было, что существенно осложняло процесс.

За последнее время в РФ возбуждено больше 10 тысяч дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов. По результатам применения в отношении нарушителей мер административного воздействия было взыскано больше 34 миллионов рублей.