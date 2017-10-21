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21октября
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сегодня, 09:44 0

Приставы смогут задерживать должников по алиментам

Приставы смогут задерживать должников по алиментам
Фото: Lenta.ru

Госдума РФ одобрила в третьем чтении законопроект, который разрешает судебным приставам задерживать должников по алиментам, пишет газета «Известия». Сотрудники Федеральной службы судебных приставов теперь наделены полномочиями осуществлять административное задержание лиц при выявлении административного правонарушения по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», если в отношении этих лиц ведется соответствующее делопроизводство.

Как сообщает телеканал «Звезда», ранее сотрудников ФССП наделили правом возбуждать дела в отношении нарушителей, однако задерживать их и доставлять в отдел для оформления взыскания полномочий не было, что существенно осложняло процесс.

За последнее время в РФ возбуждено больше 10 тысяч дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов. По результатам применения в отношении нарушителей мер административного воздействия было взыскано больше 34 миллионов рублей.

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#закон #российская власть

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