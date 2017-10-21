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21октября
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Гололед на амурских дорогах спровоцировал рост ДТП

Гололед на амурских дорогах спровоцировал рост ДТП

Выпавший 20 октября в Приамурье снег и образовавшийся в связи с этим гололед поспособствовали тому, что в регионе увеличилось число ДТП. Так, в Благовещенске за сутки случилось 46 аварий, большая часть из них произошла во время снегопада.

Как сообщили Амур.инфо в Госавтоинспекции, в четырех авариях в Приамурье пострадали люди. В областном центре в двух ДТП пострадали три человека. По области – в двух ДТП два человека ранены, один погиб.

Авария с погибшим случилась в Мазановском районе, там столкнулись Nissan Sunny и Toyota Land Cruiser Prado. В этом же ДТП один человек получил травмы.

Многие автомобили накануне слетали с проезжей части из-за скользкой дороги. В Благовещенске в районе Тайваня на обочину съехал пассажирский автобус, а на аэропортовской трассе в кювете оказалась легковушка. Не обошлось без дорожно-транспортных происшествий и на мосту через Зею.

Специалисты рекомендуют водителям усилить меры безопасности, касающиеся автомобилей, заменить летнюю резину на зимнюю и проявлять бдительность при движении в сложных погодных условиях.

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#погода #происшествия #транспорт

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