На настойку боярышника вновь наложен запрет

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В документе отмечено, что запрещаются к розничной продаже спиртосодержащая непищевая продукция, спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы с содержанием этилового спирта более 28 % объема готовой продукции.

Роспотребнадзор не стал сразу продлевать срок действия запрета – он истек 9 октября 2017 года. И в течение 11 дней суррогаты и «боярышник» вновь продавали легально.

Дешевые алкогольные суррогаты запретили 23 декабря 2016 года. Поводом для этого стали события в Иркутске, когда концентратом для принятия ванн «Боярышник» насмерть отравились более 70 человек. Оказалось, что в концентрате был метиловый спирт. Запрет продлевался в июле 2017 года (на 90 дней).

По словам Анны Поповой, число погибших от отравления суррогатами после введения запрета на их продажу снизилось на 20 %.