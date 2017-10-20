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20октября
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На настойку боярышника вновь наложен запрет

На настойку боярышника вновь наложен запрет
Фото:www.amic.ru

Спиртосодержащую непищевую продукцию в России снова запретили. На розничную продажу наложено вето на 180 суток, соообщает РБК. Постановление, подписанное главным санитарным врачом России Анной Поповой, опубликовано на официальном интернет-портале Роспотребнадзора.

В документе отмечено, что запрещаются к розничной продаже спиртосодержащая непищевая продукция, спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы с содержанием этилового спирта более 28 % объема готовой продукции.

Роспотребнадзор не стал сразу продлевать срок действия запрета – он истек 9 октября 2017 года. И в течение 11 дней суррогаты и «боярышник» вновь продавали легально.

Дешевые алкогольные суррогаты запретили 23 декабря 2016 года. Поводом для этого стали события в Иркутске, когда концентратом для принятия ванн «Боярышник» насмерть отравились более 70 человек. Оказалось, что в концентрате был метиловый спирт. Запрет продлевался в июле 2017 года (на 90 дней).

По словам Анны Поповой, число погибших от отравления суррогатами после введения запрета на их продажу снизилось на 20 %.

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#российская власть #торговля

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