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20октября
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сегодня, 20:27 0

В Мазановском районе в ДТП погиб человек

В Мазановском районе в ДТП погиб человек

Сложная дорожная обстановка из-за снегопада в Приамурье привела к авариям. В разных населенных пунктах области и на трассах водителями становятся жертвами гололеда. Так, Мазановском районе в ДТП несколько человек пострадали один погиб.

По информации очевидцев, на трассе между Свободным и Лермонтово столкнулись лоб в лоб два автомобиля – Nissan Sunny и Toyota Land Cruiser Prado. Кадры с места ДТП появились в соцсетях.

В Амурской Госавтоинспекции факт ДТП подтвердили. Предварительно известно, что в аварии один человек погиб и несколько пострадали. Подробности пока не сообщаются.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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