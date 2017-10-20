Известный композитор Михаил Славкин призвал хор «Детство» петь детские песни

21 октября в Благовещенске назовут имена победителей четвертого Международного фестиваля «Детство на Амуре». Отборочные туры прошли более 150 юных вокалистов из Амурской области, Сахалина и Китая. Лучшие выступят на гала-концерте. А 20 октября члены жюри провели с детьми творческие мастерские. Известный композитор Михаил Славкин побывал в гостях у хора «Детство» и рассказал, какой должна быть хорошая детская песня.

Известный российский композитор призывал юных благовещенских вокалистов петь про котов и кошек, про солнце и дружбу, но никак не про взрослую любовь, чем сегодня, по его словам, грешат почти все вокальные конкурсы, включая «Евровидение». Михаил Славкин также предостерег хористов от слепого следования трендам, в том числе и от псевдопатриотизма. Композитор считает, что такие понятия, как Россия, Родина и любовь сегодня замыливаются, а этого допускать никак нельзя.

«Это просто пошлятина, что я слышу на разных конкурсах сегодня в исполнении детей. Это набор слов и шаблонных мелодий. Эти песни не останутся. Вспомните, более 50 лет назад Исаак Дунаевский написал "Широка страна моя родная". Страна ушла, а песня осталась, потому что это песня настоящая», – поделился член Союза композиторов России Михаил Славкин.

Репертуар благовещенского хора «Детство» Михаил Славкин назвал весьма достойным. Композитор высоко оценил коллектив, будучи в составе жюри на Мировой хоровой олимпиаде в Риге в 2014 году, а в прошлом году и в Сочи. Хор Центральной детской школы искусств Благовещенска тогда стал чемпионом с серьёзными произведениями фольклорной и духовной музыки, но Михаил Славкин предложил и от детского репертуара не отказываться и подарил коллективу сборник из почти 40 своих песен под названием «Шиворот-навыворот». Он вышел в свет совсем недавно. В своем творчестве композитор продолжает традиции советской детской песни, которой новомодные приёмы совершенно не нужны.

«Когда он сегодня исполнял свои песни, я подумала – а ведь у нас ничего такого нет. А мы ведь дети. И я думаю, что мы обязательно включим их в свой репертуар. Они, конечно, для более младшего возраста. Но мы ведь тоже дети, и хор называется "Детство"», – сказала руководитель хора «Детство» ЦДШИ Татьяна Бедерина.

Михаил Славкин считает, что дети должны оставаться детьми лет до 15-ти. А песни про забавных черепашек и черных котов должны войти в программу государственной политики в отношении детского творчества.