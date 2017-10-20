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20октября
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сегодня, 19:49 1

Снегоуборочная техника в Белогорске будет работать и ночью

Коммунальные службы Белогорска приступили к уборке дорожной сети города от снега. Первоочередная задача – подсыпка подъемов и спусков дорог, перекрестков антигололедным материалом, рассказала начальник городского управления ЖКХ Ольга Алексеева.

Шесть единиц снегоуборочной техники выйдут на уборку выпавшего снега в 21:00 и будут работать в ночную смену. В резерве есть два грейдера. В случае необходимости 21 октября планируется выполнение не только механизированной, но и ручной уборки дорожной сети.

В управлении по делам ГО и ЧС города напоминают, что в связи с перепадом температур, образованием снежного наката и гололедицы, предельное внимание при ухудшении погодных условий необходимо проявить и пешеходам, и автовладельцам. Образование снежного наката и гололедицы могут спровоцировать рост дорожно-транспортных происшествий и автомобильные пробки.

Чтобы снизить риск падений и травматизма, специалисты рекомендуют носить не скользящую обувь и быть предельно осторожными при движении. В условиях гололеда водителям необходимо быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям, по возможности, лучше воздержаться от поездок. В случае возникновения внештатных ситуаций жителям Белогорска необходимо сообщать дежурному управления по делам ГО и ЧС по телефону 2-18-44, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #ЖКХ #погода

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Комментарии
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  • rczuczman

    rczuczman
    18 минут назад

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