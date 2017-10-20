Российский художник Константин Мирошник дал мастер-класс юным благовещенцам

Благовещенских школьников учил рисовать российский художник Константин Мирошник. Мастер-класс прошел в городской художественной школе города. На встречу с живописцем и музыкантом пришли воспитанники учебного заведения и преподаватели.

Константин Мирошник – член Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО, с отличием окончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Преподавал живопись и рисунок американским студентам.

Вместе с юными благовещенскими художниками Константин Мирошник рисовал с натуры, помогал детям советом, делился секретами мастерства.

Константин Мирошник входит в состав жюри международного фестиваля «Детство на Амура», гала-концерт которого состоится в областном центре в эти выходные. Его картины выставлялись в разных городах мира. Кроме того, художник поет и пишет песни.