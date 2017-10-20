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20октября
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сегодня, 19:28 1

Дорожные службы в Приамурье взялись за уборку снега

Дорожные службы в Приамурье взялись за уборку снега

В Амурской области началась уборка снега. В 19 часов министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Сергей Гордеев провел селекторное совещание с главами муниципальных образований на эту тему. Водителям рекомендуют по возможности воздержаться от использования личного транспорта.

На сегодняшний день для уборки придомовых территорий от прошедшего снегопада в Амурской области подготовлено 112 единиц снегоуборочной техники. На уборку территорий готовы выйти более 1 300 дворников. Также подготовлено более 83 000 килограммов противогололедных материалов, более 6 600 тонн песка.

На текущий момент мокрый снег и гололедица отмечаются на всей территории области. Наиболее обильные осадки в виде снега фиксируются в Тындинском и Сковородинском районах. На сети региональных автомобильных дорог перерывов в движении нет, на очистке от снега задействовано 36 единиц специализированной дорожной техники и 115 рабочих.

Главам муниципальных образований разосланы рекомендации по приведению всех дорожных служб в режим повышенной готовности к быстрому реагированию и устранению последствий снегопада, сообщает областное правительство.

В Благовещенске, по информации городской администрации, из-за мокрого снега и метели автомобили в центре города передвигаются очень медленно, а на улицах Театральная и Магистральная отмечается большое скопление машин.

Дорожные службы уже ведут работы. С 17 часов на дорогах города Благовещенска, чтобы предотвратить образование гололеда, работают три специализированные дорожные машины, которые обрабатывают наиболее опасные места противогололедными материалами, в том числе одна машина направлена в село Белогорье.

С 20 часов на уборке улично-дорожной сети города Благовещенска будет задействовано три звена подметально-уборочных машин, состоящих из четырех машин, которые в первоочередном порядке будут задействованы на работе по нескольким маршрутам.

Первый маршрут – это основные улицы: Ленина, Калинина, 50-летия Октября, Чайковского. Второй маршрут: Студенческая, Мухина, мост через реку Зея, Магистральная, Игнатьевское шоссе, микрорайон, район КПП. Третий маршрут – это центральные улицы города: Амурская, Горького, Театральная и другие.

По завершению очистки от снега основных маршрутов снегоуборочная техника будет распределена на остальные районы города, неохваченные при первоначальной уборке.

Минтрансстрой области тем временем рекомендует водителям усилить меры безопасности к автомобилям, заменить летнюю резину на зимнюю и проявлять бдительность при движении в сложных погодных условиях.

Информацию о проблемах движения транспортных средств и проезда по автомобильным дорогам жители области могут сообщать по телефону (4162) 22-16-08.

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#ЖКХ #погода

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Комментарии
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  • rczuczman

    rczuczman
    16 минут назад

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