В Амурской медакадемии появилась новая кафедра

Новая кафедра появилась на факультете последипломного образования Амурской медицинской академии. Это кафедра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи. Приказ об ее создании подписал ректор.

«В последнее время повысилась нагрузка на данную нозологическую службу, и появился большой спрос на эти специальности. Если раньше мы готовили по 3-5 ординаторов по специальности анестезиология-реаниматология, то в этом году их уже 40 – 20 ординаторов первого года обучения и 20 второго. Также возросла потребность в системе непрерывного медицинского образования по интенсивной терапии, по анестезиологии, реаниматологии, скорой медицинской помощи, трансфузиологии. Все эти вопросы взяла на себя новая кафедра. У нас и раньше была такая служба, но она была разделена по нескольким кафедрам. Теперь все объединено на одной, что, безусловно, положительно скажется на качестве обучения», – сказала декан факультета Светлана Медведева.

На новой кафедре работает шесть опытных специалистов, четверо из которых кандидаты медицинских наук. Клиническими базами кафедры являются областные взрослая и детская больницы, городская клиническая больница и симуляционно-аттестационный центр медакадемии.

Среди приоритетных направлений деятельности молодой кафедры повышение качества постдипломного образования врачей, научная, воспитательная и просветительская работа, тесное сотрудничество с практическим здравоохранением региона, сообщает пресс-служба минздрава области.