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20октября
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сегодня, 18:56 5

На первую масштабную реконструкцию Зейской ГЭС потратят больше двух миллионов рублей

На первую масштабную реконструкцию Зейской ГЭС потратят больше двух миллионов рублей

На Зейской ГЭС впервые за сорок лет устанавливают новое оборудование. На обновление потратили более двух миллионов рублей. При этом ни на минуту на станции не прекращается выработка электроэнергии.

Масштабные работы на Зейской ГЭС проводятся впервые со дня её основания. За 42 года на гидроэлектростанции не раз проводили капитальные и текущие ремонты, а вот полную реконструкцию не делали ещё ни разу.

«Работы по реконструкции на Зейской ГЭС производятся в рамках программы комплексной модернизации. Идут работы по реконструкции ОРУ 220 киловольт, замене трансформаторного оборудования, по замене автоматических устройств, по модернизации кранового оборудования. Текущий год не является исключительным, выработка будет на уровне среднемноголетней – 4 миллиарда киловатт в час. В настоящий момент ГЭС выполняет все функции, которые на неё возложены», – сказал директор филиала ПАО «РусГидро» Зейская ГЭС Сергей Цирлин.

На время замены оборудования сама работа гидоэлеткростанции не останавливается. Зейская ГЭС по-прежнему вырабатывает электроэнергию и сдерживает паводки на реке. Реконструкция обойдётся энергетикам более, чем в два миллиона рублей. Работы идут в несколько этапов. Начались они ещё в прошлом году, а закончатся, только в 2020-х.

Станция полностью готова к осенне-зимнему периоду. Выработка электроэнергии на старейшей ГЭС в Приамурье не прекращается ни на минуту. Сейчас уровень верхнего бьефа в зейском море – 314 метров. Чтобы войти в зимний период, энергетикам нужно поднакопить еще немного воды – до 315 метров.

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#строительство #энергетика

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    И на все это 2 миллиона? Да их не хватит один трансформатор купить.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Может 2 миллиарда всё-таки?

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    нет все таки 2 миллиона . Научились атки считать деньги

  • 55

    55
    54 минуты назад

    DimonSИ на все это 2 миллиона? Да их не хватит один трансформатор купить.


    Тоже смеюсь. Кто-то кого-то на...л.

  • rczuczman

    rczuczman
    16 минут назад

    Недавно муж наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора,в начале не поверили, но решили попробовать. Через неделю были в шоке от результата: убрала в талии пару сантиметров, живот стал рельефный (еще неделя и будет идеальным), убрала лишние на бедрах,а у мужа значительно уменьшилось пивное пузо. Да и прикол что не надо ничего делать просто надела и занимайся делами, да и по времени всего 30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- https://kachook.blogspot.com

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