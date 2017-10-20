На первую масштабную реконструкцию Зейской ГЭС потратят больше двух миллионов рублей

На Зейской ГЭС впервые за сорок лет устанавливают новое оборудование. На обновление потратили более двух миллионов рублей. При этом ни на минуту на станции не прекращается выработка электроэнергии.

Масштабные работы на Зейской ГЭС проводятся впервые со дня её основания. За 42 года на гидроэлектростанции не раз проводили капитальные и текущие ремонты, а вот полную реконструкцию не делали ещё ни разу.

«Работы по реконструкции на Зейской ГЭС производятся в рамках программы комплексной модернизации. Идут работы по реконструкции ОРУ 220 киловольт, замене трансформаторного оборудования, по замене автоматических устройств, по модернизации кранового оборудования. Текущий год не является исключительным, выработка будет на уровне среднемноголетней – 4 миллиарда киловатт в час. В настоящий момент ГЭС выполняет все функции, которые на неё возложены», – сказал директор филиала ПАО «РусГидро» Зейская ГЭС Сергей Цирлин.

На время замены оборудования сама работа гидоэлеткростанции не останавливается. Зейская ГЭС по-прежнему вырабатывает электроэнергию и сдерживает паводки на реке. Реконструкция обойдётся энергетикам более, чем в два миллиона рублей. Работы идут в несколько этапов. Начались они ещё в прошлом году, а закончатся, только в 2020-х.

Станция полностью готова к осенне-зимнему периоду. Выработка электроэнергии на старейшей ГЭС в Приамурье не прекращается ни на минуту. Сейчас уровень верхнего бьефа в зейском море – 314 метров. Чтобы войти в зимний период, энергетикам нужно поднакопить еще немного воды – до 315 метров.