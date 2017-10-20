Вновь избранный глава Октябрьского района официально вступил в должность

В инаугурации приняли участие заместитель председателя правительства Амурской области Владислав Бакуменко, министр внутренней и информационной политики Герман Желябовский, депутат областного Законодательного Собрания Юрий Бурдиловский, советник губернатора Амурской области Валентина Швец.

На торжественной церемонии также присутствовали главы муниципальных образований области и Октябрьского района, депутаты Октябрьского районного Совета народных депутатов, руководители предприятий, расположенных на территории муниципального образования, представители общественности.

Заместитель председателя правительства области Владислав Бакуменко вручил вновь избранному главе символику Амурской области – флаг и герб, символы власти, удостоверение главы муниципального образования.

Сергей Дементьев в ответном слове выразил признательность за оказанное доверие. «За каждым словом присяги главы района – громадная ответственность перед людьми. Хорошо понимаю эту ответственность и готов работать вместе с вами ради наших общих целей», – сказал вновь избранный глава.

Поблагодарив всех, кто ранее поддержал программу развития района, Сергей Леонидович напомнил, что уже определены пять ключевых направлений предстоящей работы. Это сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, создание комфортной среды для жизни в селах и поселках, деловой климат и направленность проектов развития района на удержание молодёжи в Октябрьском районе.

«Все это быстро не сделать, но для этого есть необходимый кадровый потенциал. Мы все, все жители Октябрьского района – одна команда. Впереди у нас много работы, каждодневный, упорный труд. Но мы уверены в своих силах и готовы действовать. Убежден – обязательно достигнем успехов», – завершил свою речь глава Октябрьского района.