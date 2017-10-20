В Благовещенске на два дня перекроют участок улицы Калинина

21 октября в 8 часов утра в Благовещенске перекроют участок улицы Калинина между Зейской и Амурской. Там будут проводить работы на инженерных сетях. Откроют дорогу в этом месте 23 октября в 6 часов утра.

До момента окончания выполнения работ объезд маршрутов будет осуществляться по другим улицам. Маршруты № 2К, 2Кт поедут по схеме: Калинина – Амурская – Богдана Хмельницкого – Зейская – далее по маршруту. Маршрут № 38 по схеме: Калинина – Амурская – Богдана Хмельницкого – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту. Маршруты № 8, 22, 26, 106 поедут по схеме: Ленина – Калинина – Зейская – Б.Хмельницкого – Амурская – Калинина – далее по маршруту, сообщает мэрия.

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Екатерина PL