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20октября
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сегодня, 18:36 3

В Благовещенске на два дня перекроют участок улицы Калинина

21 октября в 8 часов утра в Благовещенске перекроют участок улицы Калинина между Зейской и Амурской. Там будут проводить работы на инженерных сетях. Откроют дорогу в этом месте 23 октября в 6 часов утра.

До момента окончания выполнения работ объезд маршрутов будет осуществляться по другим улицам. Маршруты № 2К, 2Кт поедут по схеме: Калинина – Амурская – Богдана Хмельницкого – Зейская – далее по маршруту. Маршрут № 38 по схеме: Калинина – Амурская – Богдана Хмельницкого – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту. Маршруты № 8, 22, 26, 106 поедут по схеме: Ленина – Калинина – Зейская – Б.Хмельницкого – Амурская – Калинина – далее по маршруту, сообщает мэрия.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Весь город перерыли как кроты! Лета вам мало было? А как же рапорт мэрши о 100% готовности к зиме?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Это еще зима не началась. То ли еще будет.

  • rczuczman

    rczuczman
    16 минут назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

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