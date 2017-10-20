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20октября
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сегодня, 18:03 0

Стало известно, когда в Приамурье появится производство микроудобрений

Стало известно, когда в Приамурье появится производство микроудобрений
Фото: nstrade.ru

Предполагается, что производство микробиологических удобрений и фугицилов появится в Приамурье в 2018 году. Как сообщало Амур.инфо, этим займется резидент ТОР «Приамурская» – компания «Бисолби-Благовещенск». В настоящее время она уже приступила к отсыпке площадки под строительство.

Общий объем инвестиций в проект составит 28,5 миллиона рублей. Будет создано 19 рабочих мест. По словам гендиректора компании Виктора Есина, ранее она занималась продажей микробиологических препаратов.

«Продукция производится в жидком виде, к тому же логистика непростая в связи с расстоянием. У препаратов есть также особенности по хранению и транспортировке: их нельзя замораживать и переохлаждать, хранить на открытом солнце. И мы решили организовать производство на месте, по существующей технологии», – говорит Виктор Есин.

По его словам, площадка была выбрана за транспортную доступность. Сыграли свою роль при принятии решения и преференции, предоставляемые резидентам ТОР.

Производимую продукцию инвестор планирует поставлять на рынки дальневосточных регионов, в Иркутскую и Читинскую области, Республику Бурятия, а позже выйти на рынки АТР.

«Направление это очень перспективное. Наша продукция позволит сделать производство продукции сельского хозяйства более экологичным. Микробиологические удобрения безопасны для окружающей среды, людей и животных. При удачной реализации проекта мы планируем создать на базе ТОР завод по производству органоминеральных удобрений», – цитирует Виктора Есина пресс-служба Минвостокразвития.

Завершение проекта запланировано на осень 2018 года.

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#производство #сельское хозяйство #строительство #экономика

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