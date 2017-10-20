В Благовещенске проездом оказалась семья бельгийских путешественников

Уже год семья из Бельгии проводит в пути. Вместе с родителями километры преодолевают и четверо детей – старшей девочке 8 лет, а младшему сыну 4 года. Бельгийцы путешествуют на собственном трейлере и сейчас находятся в Благовещенске.

В доме на колесах есть всё необходимое: стиральная машина, спальные места, санузел. В Бельгии глава семейства работал врачом, его супруга – учителем. Поэтому знания дети получают в дороге.

«По-русски мы знаем всего лишь 10 слов, так как в России мы должны были оказаться лишь проездом на 5 дней. В итоге наше путешествие растянулось на 2 месяца. Мы нормально справляемся без русского языка, для этих целей нам помогает переводчик и система GPS. Мы не нуждаемся в гостинице или кафе, так как спим и кушаем в машине. Поэтому необходимости в изучении языка у нас нет», – поделились супруги-путешественники Николас и Джоана Дэлвау.

Они уже проехали Турцию, Узбекистан, Иран, Монголию. Конечная цель – Южная Корея. Заезжать в Россию семья не планировала, они хотели из Монголии поехать в Китай. Но из-за отсутствия визы пришлось поменять планы.

В России иностранцы изменили своё мнение о стране. Говорят, русские более сдержанные в общении, но довольно приветливые и всегда придут на помощь. Например, в Новосибирске в течение недели им помогали наладить машину.

В Благовещенске Николаса и Джоану впечатлил пейзаж и вид на Китай. Единственное, чего не хватает – настоящего бельгийского сыра и шоколада.

Бельгийцы побывали в Новосибирске, Улан-Удэ и посетили Байкал. Из Благовещенска семья отправится во Владивосток.