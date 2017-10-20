В Белогорске провели областную педагогическую конференцию «Система поддержки талантливых детей в учреждениях дополнительного образования сферы искусств». Ее организатор – министерство культуры и архивного дела Амурской области, Амурский колледж искусств и культуры, Школа искусств города.

Сегодня в Школе искусств собрались представители министерства культуры и архивного дела Амурской области, администрации Белогорска, директора подведомственных учреждений, начальники органов управления культуры в муниципалитетах, представители 30 детских школ искусств, музыкальных и художественных школ. Всего около 100 делегатов.

Министр культуры и архивного дела области Ольга Юркова сообщила, что в области необходимо будет принять решение о дальнейшем существовании и форме детских музыкальных школ.

На конференции обсуждали охват дополнительным образованием школьников Приамурья.

«Сегодня наше общество и государство понимает, что знания детей сугубо научные не могут в полной мере подготовить ребенка к жизни. В соответствии с указом президента к 2020 году необходимо обеспечить охват не менее 75 % детей допобразованием. На сегодняшний день в Белогорске по данным прошлого учебного года этот показатель составляет 72 %. Конечно, мы и дальше будем работать, чтобы охват детей допобразованием не только достиг этого показателя, но и превысил его» – прокомментировала замглавы по социальной политике Белогорска Галина Бурмистрова.

Также в рамках конференции состоялось совещание с руководителями органов управления культурой муниципальных образований области, на котором обсудили вопрос заработной платы, реализацию национального проекта в сфере культуры и план работы до конца текущего года и на 2018 год, сообщает пресс-служба Белогорска.

Педагоги и директора школ приняли участие в открытых уроках и мастер-классах. В учебных аудиториях провели занятия по направлениям: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые инструменты», «Теория музыки», «Хоровое дирижирование», «Художественно-изобразительное искусство», «Театральное творчество», «Хореография», «Сольное народное пение».