Кристина и Фред: люди всегда будут обсуждать нас

Познакомились они обычно: в кафе. Фред сам подошел к понравившейся ему девушке и познакомился.

«Между людьми есть огромная граница – это язык, – пояснил офицер из Конго. – Я немного был в России и плохо знал русский. Сначала долго думал: как подойти, что сказать. Но как мужчина сам подошел, заговорил».

«Я была с сестрами, подругами, – вспоминает Кристина. – И они, конечно, были шокированы: ты куда? Зачем? После знакомства в кафе через месяц мы первый раз вместе встретились. Мне было очень страшно идти. Не знала, как мы будем разговаривать. И я взяла с собой подругу. Но всё было очень хорошо. Мои друзья с Фредом тоже познакомились, увидели, как у нас всё хорошо, и перестали бояться».

Молодожены признаются, что в Благовещенске на них обращают повышенное внимание. «Когда мы ходили в кафе или гуляли по набережной, на нас обращали внимание, тыкали пальцами. Это было неприятно, в первую очередь, мне. Потом мы просто перестали обращать на это внимание: люди будут всегда обсуждать нас», – заявила Кристина.

Манера ухаживания жителя Конго, по ее словам, очень отличается от амурских ухажеров. И не в пользу последних. «Много внимания. Он дарит подарки, устраивает какие-то сюрпризы. Даже "рафаэлка" утром – это уже приятно, – рассказала молодая жена. – А еще Фред спокойный. Я не знаю, как он смог меня полюбить за мой бешеный характер».

Проблем между носителями разных культур в быту нет. Единственное, вспомнила Кристина, что Фред тяжело привыкает к русской еде, особенно к различным супам, к борщу. Он больше привык есть рис, макароны, курицу. «Приходится подготавливать потихоньку, чтобы привыкал», – добавила Кристина.

В эфире программы Фред рассказал о своей семье: «У меня есть семья: мама, папа, сестра, братья. Папа военный, а мама в администрации работает. Они хорошо принимают Кристину, они все согласны на брак, все рады ей. Даже папа недавно мне сказал: любовь можно везде найти. Неважно, какой цвет кожи, какая национальность – любит, значит любит».

Еще четыре года африканский курсант будет обучаться в амурском вузе. Что будет потом – на это у молодой семьи пока нет ответа.

«Мы еще на эту тему не разговаривали. Хотелось бы в России пожить, но, если будет необходимо, поедем», – сказала Кристина.

Полностью интервью с Фредом и Кристиной можно увидеть на «Альфа-канале» (ТНТ) в программе «Простые вопросы», в пятницу, 20 октября. Время эфира: 18:15 и 20:35. Посмотреть программу и прочитать текстовую версию беседы можно будет на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».