Некоторые автобусы Благовещенска изменят маршруты

В Благовещенске некоторые автобусы временно пойдут по другой схеме. Изменения связаны с аварийно-восстановительными работами на улице Ленина. Их проведут на участке между Трудовой и Кузнечной.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, изменения коснутся автобусов № К, 4, 9, 11, 28, 30 и 31. По временным линиям они будут возить пассажиров с 21 октября по 3 ноября – почти две недели.

В субботу автобусы поедут по Ленина – Трудовой – Зейской – Кузнечной – Ленина и далее по обычному маршруту.