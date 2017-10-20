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20октября
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сегодня, 17:23 0

Некоторые автобусы Благовещенска изменят маршруты

Некоторые автобусы Благовещенска изменят маршруты

В Благовещенске некоторые автобусы временно пойдут по другой схеме. Изменения связаны с аварийно-восстановительными работами на улице Ленина. Их проведут на участке между Трудовой и Кузнечной.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, изменения коснутся автобусов № К, 4, 9, 11, 28, 30 и 31. По временным линиям они будут возить пассажиров с 21 октября по 3 ноября – почти две недели.

В субботу автобусы поедут по Ленина – Трудовой – Зейской – Кузнечной – Ленина и далее по обычному маршруту.

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#транспорт

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