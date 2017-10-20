Снегопад принес холод в Благовещенск – автомобилистов ждет гололед

Снегопад, обрушившийся на областную столицу, принес на юг Приамурья атмосферный фронт, прошедший ночью по северу области. Он сохранит свое влияние и в выходные.

Выпавший снег уже повлиял на движение транспорта в Благовещенске. В некоторых городских фирмах такси увеличилось время ожидания до часа.

Снег, выпавший в Благовещенске, может сохраниться и в субботу. Вероятнее всего, он будет идти всю ночь. Осадки 21 октября не ожидаются, опустится температура. Даже в Благовещенске столбик термометра не поднимется выше нуля.

«Вслед за этим фронтом усилится северо-западный ветер. Порывы будут достигать в отдельных районах 12-17 метров в секунду. Завтра в отдельных районах северо-востока области, Селемджинском и Зейском, пройдут слабые и умеренные осадки также в виде снега и мокрого снега. На основной территории будет холодно. Температура около нуля, в северных районах – до минус 8 градусов», – рассказала дежурный синоптик Амурского гидрометцентра Марина Карпишина.

Растает снег, скорее всего, уже в воскресенье. В эти дни сохранится сложная обстановка на дорогах. В северных районах возможно образование снежного наката, по всей области – гололедицы.

Положительные температуры еще вернутся в Благовещенск – в понедельник ожидается 3-5 градусов тепла.