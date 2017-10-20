ФАС хочет поднять тарифы в трех аэропортах Приамурья

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ФАС России подготовила проект приказа, предусматривающего рост тарифов и сборов в аэропортах ФКП «Аэропорты Дальнего Востока». Речь идет, в том числе, о трех аэропортах, расположенных в Амурской области, – Зея, Экимчан и Тында.

Соответствующий документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он датирован 18 октября и в настоящее время проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Предполагается увеличить предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных в РФ, а также граждан страны, которые пользуются услугами аэропортов. В то же время приказ ФАС России от 30 сентября 2016 года «Об утверждении тарифов (сборов) на услуги в аэропортах, оказываемые ФКП "Аэропорты Дальнего Востока"», предлагается признать утратившим силу.

В документе прописаны тарифы и сборы, которых коснутся изменения. Так, тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях достигнет 518,5 рубля, тариф за заправку воздушного судна авиационным топливом составит 2 370 рублей. Сбор за взлет-посадку установят на уровне 2 113,3 рубля за тонну максимальной взлетной массы. Сбор за обеспечение авиационной безопасности предлагается сделать равным 942,4 рубля.

По подсчетам «РЖД-Партнер», в случае успешного принятия проекта тарифы и сборы в аэропортах подорожают на 3,8 %.