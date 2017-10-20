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20октября
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сегодня, 17:04 8

ФАС хочет поднять тарифы в трех аэропортах Приамурья

ФАС хочет поднять тарифы в трех аэропортах Приамурья
Фото: rigma.info

ФАС России подготовила проект приказа, предусматривающего рост тарифов и сборов в аэропортах ФКП «Аэропорты Дальнего Востока». Речь идет, в том числе, о трех аэропортах, расположенных в Амурской области, – Зея, Экимчан и Тында.

Соответствующий документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он датирован 18 октября и в настоящее время проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Предполагается увеличить предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных в РФ, а также граждан страны, которые пользуются услугами аэропортов. В то же время приказ ФАС России от 30 сентября 2016 года «Об утверждении тарифов (сборов) на услуги в аэропортах, оказываемые ФКП "Аэропорты Дальнего Востока"», предлагается признать утратившим силу.

В документе прописаны тарифы и сборы, которых коснутся изменения. Так, тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях достигнет 518,5 рубля, тариф за заправку воздушного судна авиационным топливом составит 2 370 рублей. Сбор за взлет-посадку установят на уровне 2 113,3 рубля за тонну максимальной взлетной массы. Сбор за обеспечение авиационной безопасности предлагается сделать равным 942,4 рубля.

По подсчетам «РЖД-Партнер», в случае успешного принятия проекта тарифы и сборы в аэропортах подорожают на 3,8 %.

Просмотров всего: 347

#российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Молодец Абрамов, развивает Амурскую область прям по часам! Скоро вообще самолеты летать перестанут.

  • Crag

    Crag
    56 минут назад

    Антон Макаров

    Молодец Абрамов, развивает Амурскую область прям по часам! Скоро вообще самолеты летать перестанут.



    Абрамов ФАС захватил?

    Ну ахренеть

    Так скоро он и Козлова с поста сместит

  • Crag

    Crag
    54 минуты назад

    Вообще давно пора конечно другого губернатора нам

    Че этот Козлов в Москву катается типо с правительством договаривается...нипонятно

  • vertex

    vertex
    48 минут назад

    Crag

    Вообще давно пора конечно другого губернатора нам

    Че этот Козлов в Москву катается типо с правительством договаривается...нипонятно



    Может он по своим делам ездит. Место по теплее ищет.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    48 минут назад

    Абрашка в ГД от нас поехал за новой тумбочкой посидеть? Или брата трудоустроить?

  • ММС

    ММС
    46 минут назад

    И так цены выше чем в других регионах и рейсы весьма и весьма удобны еще и тарифы поднимают. Ощущение такое что ты не в России живешь. Говорят же, что Москва это не Россия. Дополняю - ДВ это тоже не Россия.

  • Crag

    Crag
    11 минут назад

    Антон Макаров

    Абрашка в ГД от нас поехал за новой тумбочкой посидеть? Или брата трудоустроить?



    Козлова заменить

    Больше пользы будет

  • Crag

    Crag
    7 минут назад

    ММС

    И так цены выше чем в других регионах и рейсы весьма и весьма удобны еще и тарифы поднимают. Ощущение такое что ты не в России живешь. Говорят же, что Москва это не Россия. Дополняю - ДВ это тоже не Россия.



    Да ладно бы было просто выше.

    А то ДВ развивается, в Амурку инвестиции заходят

    мост в кетай строится, а самолеты не летають

    и поезда не ходють в ейную столицу

    где ейное правительство

    в инстаграммах сидит

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