Спустя год уголовное дело о смерти двух сестер из Талали закрыли
В Амурской области прекращено расследование уголовного дела по факту гибели двух сестер из села Талали. Дело, возбужденное по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», закрыли из-за отсутствия состава преступления в действиях медиков.
Как сообщало Амур.инфо, год назад, в октябре 2016 года в машине скорой помощи скончались две сестры 13 и 5 лет. Детей везли из села Талали в больницу Свободного. Было возбуждено уголовное дело. В июле этого года срок следствия был продлен – специалисты не могли установить точную причину смерти детей, в связи с чем назначили дополнительные экспертизы, в том числе экспертизу в Оренбургской области.
По результатам первичного зaключeния cyдeбнo-мeдицинcкoй экcпepтизы, cмepть дeтeй нacтyпилa из-зa инфeкциoннo-тoкcичecкoгo шoкa – coчeтaния ocтpoй бaктepиaльнoй инфeкции и тoкcичecкoгo дeйcтвия нeycтaнoвлeннoгo вeщecтвa. Также озвучивалось, что на состоянии девочек могло сказаться самолечение, которое проводили родители – они мазали горло заболевших детей керосином.
В амурском следственном управлении причину смерти сестер пока не озвучили, пообещав дать комментарии позже.
Отец погибших девочек рассказал, что о прекращении уголовного дела знает, но почему дети умерли, ему до сих пор неизвестно. По его словам, причина не в самолечении. «Нам как первоначальную причину назвали, так и все. Больше ничего не знаю. Они сами не могут объяснить. Но это точно не из-за керосина», – сказал отец детей.
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