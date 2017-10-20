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Спустя год уголовное дело о смерти двух сестер из Талали закрыли

Спустя год уголовное дело о смерти двух сестер из Талали закрыли

В Амурской области прекращено расследование уголовного дела по факту гибели двух сестер из села Талали. Дело, возбужденное по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», закрыли из-за отсутствия состава преступления в действиях медиков.

Как сообщало Амур.инфо, год назад, в октябре 2016 года в машине скорой помощи скончались две сестры 13 и 5 лет. Детей везли из села Талали в больницу Свободного. Было возбуждено уголовное дело. В июле этого года срок следствия был продлен – специалисты не могли установить точную причину смерти детей, в связи с чем назначили дополнительные экспертизы, в том числе экспертизу в Оренбургской области.

По результатам первичного зaключeния cyдeбнo-мeдицинcкoй экcпepтизы, cмepть дeтeй нacтyпилa из-зa инфeкциoннo-тoкcичecкoгo шoкa – coчeтaния ocтpoй бaктepиaльнoй инфeкции и тoкcичecкoгo дeйcтвия нeycтaнoвлeннoгo вeщecтвa. Также озвучивалось, что на состоянии девочек могло сказаться самолечение, которое проводили родители – они мазали горло заболевших детей керосином.

В амурском следственном управлении причину смерти сестер пока не озвучили, пообещав дать комментарии позже.

Отец погибших девочек рассказал, что о прекращении уголовного дела знает, но почему дети умерли, ему до сих пор неизвестно. По его словам, причина не в самолечении. «Нам как первоначальную причину назвали, так и все. Больше ничего не знаю. Они сами не могут объяснить. Но это точно не из-за керосина», – сказал отец детей.

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#дети #закон #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Система.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Причины нет и девочек нет, вот вам и вся медицина РФ.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 октября 2017, 10:22 — REGNUM В Новгородской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оставления марлевой салфетки в брюшной полости роженицы, сообщает СУ СК РФ по Новгородской области.

    По версии следствия, в начале текущего года работники одного из родильных домой Великого Новгорода провели кесарево сечение 31-летней женщине. В ходе проведения операции врачи оставили в брюшной полости пациентки марлевую салфетку.

    Из-за этого в течение несколько месяцев здоровье женщины ухудшалось, и ей потребовалась еще одна операция, в ходе которой салфетку достали.

    Здоровью женщины был причинен вред средней тяжести.

    СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

    Ранее сообщалось, что в Ленинградской области акушеры во время кесарева сечения оставили в брюшной полости роженицы марлевую салфетку размером 30×30 и хирургический тампон. Воспаление в организме женщины происходило на протяжении месяца, после чего ей сделали операцию.

    Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2335430.html

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  • Ветерок100

    Ветерок100
    9 минут назад

    вот также протянут год и закроют уголовное дело по факту скоропостижной смерти студента АМГУ. абсолютно здорового. сначала хотели свалить на клеща. не поокатило. привит трижды оказался. ну вот теперь тянут. главное, протянуть профессионально.

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