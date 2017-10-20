Спустя год уголовное дело о смерти двух сестер из Талали закрыли

Как сообщало Амур.инфо, год назад, в октябре 2016 года в машине скорой помощи скончались две сестры 13 и 5 лет. Детей везли из села Талали в больницу Свободного. Было возбуждено уголовное дело. В июле этого года срок следствия был продлен – специалисты не могли установить точную причину смерти детей, в связи с чем назначили дополнительные экспертизы, в том числе экспертизу в Оренбургской области.

По результатам первичного зaключeния cyдeбнo-мeдицинcкoй экcпepтизы, cмepть дeтeй нacтyпилa из-зa инфeкциoннo-тoкcичecкoгo шoкa – coчeтaния ocтpoй бaктepиaльнoй инфeкции и тoкcичecкoгo дeйcтвия нeycтaнoвлeннoгo вeщecтвa. Также озвучивалось, что на состоянии девочек могло сказаться самолечение, которое проводили родители – они мазали горло заболевших детей керосином.

В амурском следственном управлении причину смерти сестер пока не озвучили, пообещав дать комментарии позже.

Отец погибших девочек рассказал, что о прекращении уголовного дела знает, но почему дети умерли, ему до сих пор неизвестно. По его словам, причина не в самолечении. «Нам как первоначальную причину назвали, так и все. Больше ничего не знаю. Они сами не могут объяснить. Но это точно не из-за керосина», – сказал отец детей.