Спорт, «Игра престолов» и «Детство на Амуре»: выходные в Благовещенске

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В эти выходные в Благовещенске пройдет много спортивных мероприятий. Кроме того, в городе проведут лекцию для фанатов сериала «Игра престолов». Также состоится гала-концерт фестиваля-конкурса «Детство на Амуре» и презентация нового проекта шоу-группы «Острова». Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 21 октября

Дом ремесел приглашает на два мастер-класса – «Народная кукла» и мастер-класс в технике бисероплетение. Оба пройдут по записи.

В АмГУ пройдет лекция для фанатов сериала «Игра престолов». Проведет ее кандидат исторических наук Марина Романова из Хабаровска. Всех интересующихся приглашают к 12:00 в аудиторию № 1 в главном корпусе вуза.

В 11:00 театр кукол покажет спектакль «Белоснежка и Краснозорька». А в театре драмы в 18:00 можно будет посмотреть мелодраму в двух действиях «Дикарь».

В 14:00 в ОКЦ начнется гала-концерт международного фестиваля-конкурса «Детство на Амуре».

В Grand Arena Ostrova представят новый проект шоу-группы «Острова» под руководством Елены Соловьевой. В 18:00 здесь покажут новую театрально-танцевальную постановку Circus.

Воскресенье, 22 октября

На базе Амурской областной детской юношеской спортивной школы состоится чемпионат и первенство города Благовещенска по спортивной гимнастике. В мероприятии примут участие около 90 человек. Начало соревнований в 09:00. Парад открытия в 11:00.

На стадионе ДальГАУ состоится Кубок города Благовещенска по регби. Начало соревнований в 12:00. В соревнованиях примут участие команды из Благовещенска и Свободного.

Дом ремесел приглашает на мастер-класс по керамике и мастер-класс в технике бисероплетение. Мастер-классы проведут по предварительной записи.

Театр драмы в 11:00 покажет сказку «Бамбуковый остров», а в 18:00 – комедию в двух действиях «Брачный договор». В театре кукол в 11:00 можно посмотреть спектакль «Секрет».

Суббота и воскресенье, 21 и 22 октября

21 и 22 октября пройдет чемпионат и первенство центра рукопашного боя «Динамо», посвященное памяти младшего сержанта Андрея Мельникова. Мероприятие организуют в центре рукопашного боя «Динамо». В соревнованиях примут участие около 200 человек в возрасте от 6 до 30 лет из Благовещенска, Белогорска, Магдагачи, Шимановска и Завитинска. Парад открытия соревнований состоится 21 октября в 09:45.

В спорткомплексе «Юность» будет проходить турнир по кикбоксингу «Открытый ринг» среди юниоров. В мероприятии примут участие около 120 человек. Начало соревнований 21 октября в 10:00, парад открытия в 11:00.

Любители походов по кинотеатрам могут посмотреть следующие фильмы: «Геошторм», «Сделано в Америке», «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса», «Мульт в кино. Выпуск № 60», «Салют-7», «My little pony в кино», «Бегущий по лезвию 2049», «Крым», «Аритмия», «Голем», «На глубине 6 футов», «Оно», «Гангстердам», «Между нами горы», «Заклятье: наши дни», «Дом призраков». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».