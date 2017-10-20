Дело амурского полицейского, подозреваемого в наезде на пешехода, передано следователям
В СУ СКР по Амурской области было передано уголовное дело, возбужденное по факту ДТП с пострадавшим. Как сообщало Амур.инфо, авария произошла ночью 14 октября. В поселке Новобурейский автомобиль сбил мужчину-пешехода и скрылся. За рулем машины мог находиться полицейский – сейчас он проходит по делу как подозреваемый.
СУ СКР по Амурской области сообщает, что сотрудник, о котором идет речь, работает в МО МВД России «Бурейский». К настоящему времени он допрошен. В отношении мужчины избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
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