Дело амурского полицейского, подозреваемого в наезде на пешехода, передано следователям

СУ СКР по Амурской области сообщает, что сотрудник, о котором идет речь, работает в МО МВД России «Бурейский». К настоящему времени он допрошен. В отношении мужчины избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.