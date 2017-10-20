Приамурье заняло 35 место в России по продажам алкоголя

Фото: rg.ru

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило новый рейтинг. Было оценено, сколько в регионах РФ продается алкогольной продукции. Амурская область заняла по этому показателю 35 место. В среднем на городского жителя здесь приходится 4 литра алкоголя.

Данный рейтинг был составлен по итогам первого полугодия 2017 года. При этом учитывали только продажи лицензированного алкоголя. Однако в Приамурье есть серьезная проблема с контрафактным алкоголем. Этот вопрос находится на контроле губернатора Александра Козлова.

По словам специалистов, в городе проще выявить точку незаконной продажи, чаще всего люди сами сообщают адреса. А вот в деревнях дела обстоят сложнее, говорит министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области Сергей Дмитриенко.

«Там, как правило, все друг друга знают, и достаточно сложно выявить, не находясь в этой среде, не проживая там. В сельских поселениях очень сложно доказать факт продажи алкоголя, а именно это является основанием для принятия каких-то мер. У нас сегодня законодательство не запрещает самостоятельно изготавливать алкоголь для своих нужд. Поэтому продают самогонные аппараты. А вот продажа такого алкоголя запрещена», – сказал Сергей Дмитриенко в эфире «Эха Москвы в Благовещенске».

Сейчас в законодательстве разные требования, касающиеся продажи алкоголя, для магазинов и баров. Одни могут торговать до 9 вечера, другие – до 11. Поэтому некоторые бизнесмены переводят свои магазины в категорию общепитов. Амурские власти подготовили документы, чтобы разграничить эти понятия законодательно.