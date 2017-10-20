Студенты АмГУ сняли клип про свой вуз

Студенты АмГУ сняли видеоклип о своем вузе, непохожий на обычные рекламные ролики. Три дня съемок, около двадцати участников – и в итоге получилась пародия на известный рэп «Дико, например».

Ролик был снят для вузовского конкурса «Мой АмГУ». Студенты ФМИ решили отойти от традиционного формата. «Нам сказали: как понимаете название, так и раскройте. Мы не захотели снимать обычный ролик про вуз и сделали клип. Взяли фонограмму известной песни, текст написали сами», – рассказал один из участников съемок Дмитрий Гизатулин.

В клипе полностью сохраняется дух оригинала – пафосный и светский. Однако всё подается с некоторой долей иронии: например, персонажи клипа сорят деньгами из окна «Жигулей», девушки одеты в очень странные костюмы, в которых раньше на сцену выходили «мисс и мистеры АмГУ». В тексте перечисляется немало преимуществ обучения в вузе. Так, например, тот, кто не поступит в АмГУ «что такое Мусор-шоу не узнает никогда».

Весь клип сняли своими силами: Дмитрий Гизатулин снимал видео, Дмитрий Киселев – читал рэп, и оба они занимались монтажом. В итоге на конкурсе «Мой АмГУ» ролик признали лучшим.